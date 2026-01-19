«Πρεμιέρα» για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Eurogroup: Τι θα συζητηθεί - Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Η ώρα του Κυριάκου Πιερακάκη για το Eurogroup έφτασε και σήμερα (19/1) θα είναι η πρώτη συνεδρίαση υπό ελληνική προεδρία.

Μαζί με τον Υπουργό, το «παρών» θα δώσει και ο Θάνος Πετραλιάς που θα αποτελεί την ελληνική εκπροσώπηση καθώς ο κύριος Πιερρακάκης ως προεδρεύων θα έχει άλλο ρόλο.

Eurogroup: Η απαιτητική ατζέντα

Απαιτητική αναμένεται να είναι η σημερινή συνεδρίαση καθώς τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και οι εξελίξεις τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς.

Φυσικά και η Γροιλανδία βρίσκεται στην κορυφή του προγράμματος, με την έντονη αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ευρωπαίων αλλά και με τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προ ημερών.

Ένα ακόμη θέμα που θα συζητηθεί είναι η εκλογή του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) καθώς η θητεία του σημερινού αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος λήγει στα τέλη Μαΐου.

Η Βουλγαρία και η πρόσφατη ένταξη στην ΕΕ αποτελεί επίσης ένα θέμα ψιλά στην ατζέντα.