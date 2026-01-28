Το καλοκαίρι το νέο κόμμα Τσίπρα: Επαφές στο παρασκήνιο με το βλέμμα στην Καρυστιανού

Με υπομονή και χειρουργικές κινήσεις φαίνεται πως κινούνται στην Αμαλίας προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο μέχρι τώρα σχεδιασμός προβλέπει ο Αλέξης Τσίπρας να ανοίξει τα χαρτιά του και να δώσει το σήμα εκκίνησης μέσα από ένα νέο φορέα το καλοκαίρι.

Μάλιστα, άνθρωποι που γνωρίζουν τις κινήσεις του βλέπουν πως, μετά και τις εξελίξεις με το εν αναμονή κόμμα Καρυστιανού, η αρχική πρόθεση για τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα αρχές του χρόνου ή το πολύ μέχρι τον Απρίλιο έχουν μεταφερθεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Κι αυτό διότι δεν υπάρχει βιασύνη.

Το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, οι εκλογές - όπως έχει πει επανειλημμένα και ο πρωθυπουργός- σχεδιάζονται για το 2027 επομένως υπάρχουν σοβαροί λόγοι ώστε να προχωρήσουν με προσοχή.

Άλλωστε, οι διεργασίες είναι εδώ και καιρό σε εξέλιξη. Μπορεί να μην υπάρχουν επίσημες επαφές, όμως στο παρασκήνιο υπάρχουν συζητήσεις με στελέχη από τον προοδευτικό χώρο.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει τον πρώτο ρόλο σε αυτές τις άτυπες συνεννοήσεις, ωστόσο στελέχη που βρίσκονται κοντά του βολιδοσκοπούν πρόσωπα και προθέσεις.

Βέβαια, όπως είναι αντιληπτό, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για το συνέδριο και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κάνει αναδιάταξη δυνάμεων δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος για κινήσεις που θα έφερναν ανεξαρτητοποιήσεις και θα οδηγούσαν σε ντόμινο εξελίξεων με άγνωστα αποτελέσματα.

Στην Αμαλίας το βλέμμα είναι στραμμένο και στην Μαρία Καρυστιανού όπου σιγά σιγά εκτιμούν πως ξεδιπλώνοντας την ατζέντα της θα είναι πιο φανερό πως αγγίζει άλλα κομματικά ακροατήρια.

Στελέχη κοντά στον Αλέξη Τσίπρα εκτιμούν πως, μετά τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις και την τοποθέτηση της για τα εθνικά, ένα κομμάτι του προοδευτικού χώρου βλέπει πως υπάρχουν κρίσιμα θέματα στα οποία δεν τους εκφράζει, αλλά βρίσκεται πιο κοντά σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης. Επομένως, αυτό που διακρίνεται είναι ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν πρόκειται να υπολογιστεί ως βασικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά από το επιτελείο του θα απαντούν μόνο όταν η ίδια εξαπολύει επιθέσεις κατά του πρώην πρωθυπουργού.