Προειδοποίηση Μαρινάκη στους αγρότες: «Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο»

Ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε νέο μήνυμα της κυβέρνησης στους αγρότες, λέγοντας πως δεν θα τους επιτρέψει «να κοπεί η χώρα στα δύο».

Λίγες ώρες μετά την παρουσίαση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης προς τους αγρότες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στο Live News του MEGA, ότι οι αντοχές της οικονομίας είναι συγκεκριμένες και πως «δεν υπάρχει δυνατότητα για τίποτα παραπάνω».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης:

«Είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών και όλων των αγροτών. Είχαμε δεσμευθεί ότι εντός του 2025 θα ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές. Δώσαμε 13% περισσότερα χρήματα από πέρυσι.

Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων φαίνεται ότι υλοποιούνται. Δέχομαι ότι κάθε τομέας, κάθε κλάδος θέλει το καλύτερο για τους εργαζομένους. Όμως οι αντοχές της οικονομίας είναι συγκεκριμένες. Όλα τα χρήματα που δίνονται είναι στο όριο που μας επιτρέπει η Ευρώπη. Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο, δυνατότητα για τίποτα παραπάνω. Κάθε ευρώ παραπάνω θα σημαίνει, κάθε μέτρο παραπάνω θα πρέπει να συνεπάγεται με φόρους στους υπόλοιπους πολίτες.

Κάθε μέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις είναι ιδιαιτέρως προβληματική για το υπόλοιπο της κοινωνίας και τη λειτουργία του κράτους. Τους καλώ να αναλογιστούν ότι εκτός από εκείνους, υπάρχει και η υπόλοιπη κοινωνία.

Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο. Έχουμε δείξει πάνω από πολύ ανοχή.»