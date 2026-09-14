Προκλητική ανακοίνωση τουρκικού ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές στη Μικρά Ασία»

Για «σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού» στη Μικρά Ασία κατηγόρησε μέσω ανάρτησής του την Ελλάδα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται: «Απορρίπτουμε τις αβάσιμες δηλώσεις των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στη Μικρά Ασία και καλούμε τις ελληνικές αρχές να ενεργήσουν με σοβαρότητα και κοινή λογική.

Με την ευκαιρία αυτή, τους υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και ότι αποδέχτηκε αυτά τα εγκλήματα και την καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης.»

Yunanistan’da 14 Eylül 2026 Tarihinde Yapılan Açıklamalar Hk. https://t.co/vD2KPX5lSP pic.twitter.com/GT7uT3llAJ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 14, 2026

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έβγαλε την ακόλουθη ανακοίνωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας:

«Η Ελλάδα τιμά σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (14.09.2026)



🔗 https://t.co/wiH2LlDVs1 pic.twitter.com/Wuo1gk5L4F — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 14, 2026