Πρωτοφανής διαρροή από την Προεδρία της Δημοκρατίας: Εμφανίζει τον Τσίπρα να συμφωνεί με τη συνταγματική αναθεώρηση

Μετά τη συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας με τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα Πέμπτη (12/02) στο Προεδρικό Μέγαρο ακολούθησε «πόλεμος» διαρροών.

Αφετηρία αυτής της ανταλλαγής διαρροών είναι ένα non paper που αφορά στη συνάντηση αυτή στο οποίο γίνονται αναφορές σε διαλόγους που είχαν οι δύο άντρες και αποδίδονται στον Αλέξη Τσίπρα θέσεις ή κουβέντες που δεν έχει πει σύμφωνα με τους συνεργάτες του.

Με βάση αυτό το ενημερωτικό της προεδρίας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Τσίπρας δεν είχε κάποια αντίρρηση, ωστόσο συνομιλητές του εξηγούν ότι επέμεινε στη θέση που είχε πει και στα Ιωάννινα «ότι δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα» και ότι «ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του».