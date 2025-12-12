Προϋπολογισμός 2026: Ξεκινά πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή

Η Βουλή ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, την πενθήμερη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026. Η διαδικασία ξεκινά με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών από τις οκτώ κοινοβουλευτικές ομάδες, σε μια συζήτηση που παραδοσιακά λειτουργεί και ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Η κορύφωση θα έρθει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αρχηγοί των κομμάτων θα λάβουν τον λόγο, πριν από την ονομαστική ψηφοφορία.

Στους γενικούς εισηγητές περιλαμβάνονται οι Δημήτρης Μαρκόπουλος (ΝΔ), Πάρις Κουκουλόπουλος (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), Νίκος Παππάς (ΣΥΡΙΖΑ), Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ), Ευκλείδης Τσακαλώτος (Νέα Αριστερά), Βασίλης Βιλιάρδος (Ελληνική Λύση), Ανδρέας Βορύλλας (Νίκη) και Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας).

Ακολουθούν οι ειδικοί εισηγητές από κάθε κόμμα, με συμμετοχή βουλευτών όπως οι Ξενοφών Μπαραλιάκος, Στυλιανός Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα και Φωτεινή Αραμπατζή από τη ΝΔ, καθώς και αντίστοιχες παρουσίες από ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Στη διαδικασία θα συμμετάσχει και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Το νομοσχέδιο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με τη ΝΔ να ψηφίζει υπέρ και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το καταψηφίζουν.