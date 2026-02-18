Ψηφίστηκε η συμφωνία Ελλάδας - Τουρκίας για συνεργασία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Τι προβλέπει

Ψηφίστηκε, με μεγάλη πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που προβλέπει την «Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Υπέρ της αρχής της Συμφωνίας, η οποία είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2023, τάχθηκαν οι βουλευτές από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΚΚΕ μαζί με ΕΛ.ΛΥ και ΝΙΚΗ καταψήφισαν και ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρόν».

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επεσήμανε ότι η «Κύρωση της Εκπαιδευτικής Συνεργασίας των δύο χωρών δεν είναι μία τυπική πράξη, αλλά επιλογή να δώσουμε θεσμικό βάρος σε έναν διάλογο που μπορεί να λειτουργήσει με κανόνες, διαφάνεια και σαφή όρια».

«Η συμφωνία εντάσσεται στη θετική ατζέντα, στη λογική των σχέσεων καλής γειτονίας. Σε τομείς πρακτικής συνεργασίας, όπως η εκπαίδευση, μπορούμε να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους, χωρίς να θίγονται ζητήματα αρχών ή οι πάγιες εθνικές θέσεις της χώρας», τόνισε η Υπουργός Παιδείας και συμπλήρωσε:

«Δημιουργείται ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο: κοινή ομάδα εργασίας, συγκεκριμένες δράσεις, διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησης. Δεν μιλάμε για γενικές διακηρύξεις, αλλά για έναν μηχανισμό συνεργασίας που μπορεί να λειτουργήσει όπου και όταν αυτό είναι εφικτό».

Όπως διευκρίνισε η κ. Ζαχαράκη, «η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγές εκπαιδευτικών και καταρτιζόμενων, κοινές δράσεις, σχέσεις «δίδυμων σχολείων», ανταλλαγή εμπειριών για προγράμματα σπουδών και για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας».

«Ό,τι γίνει, θα γίνεται μέσω των εξουσιοδοτημένων ιδρυμάτων και των αρμόδιων αρχών, μέσα στο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο», ανέφερε σημειώνοντας ότι «ταυτόχρονα προβλέπονται σαφείς ασφαλιστικές δικλείδες».

«Δεν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση τίτλων, δεν αλλάζει το καθεστώς εισόδου και παραμονής στη χώρα και κάθε δράση θα γίνεται μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ψηφίζουμε ένα θεσμικό εργαλείο που ενισχύει τον διάλογο και δημιουργεί προϋποθέσεις λειτουργικής συνεργασίας σε έναν κρίσιμο τομέα», υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας.