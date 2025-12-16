Μενού

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, σερβιρίστηκε ο Πιερρακάκης στον «Καραβίτη»

Σε χαλαρό κλίμα στο «Καραβίτης», ο Πιερρακάκης με υπουργούς και δημοσιογράφους γιορτάζει Προϋπολογισμό & Eurogroup.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Πιερρακάκης
Κυριάκος Πιερρακάκης | Orange press agency
  • Α-
  • Α+

Σε ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο κλίμα πραγματοποιείται αυτή την ώρα το καθιερωμένο, ετήσιο ραντεβού του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.


Με πληροφορίες από το orange press agency, το τραπέζι πραγματοποιείται στην ιστορική ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι, όπου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έφτασε ευδιάθετος, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό, Νίκο Παπαθανάση, τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά και τους στενούς τους συνεργάτες.

​Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς είναι αναμφίβολα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος δέχεται «βροχή» συγχαρητηρίων από τους δημοσιογράφους και άλλους θαμώνες για την επιτυχία της εκλογής του στο τιμόνι του Eurogroup.

​Μακριά από την ένταση των κοινοβουλευτικών εδράνων, τα «πηγαδάκια» έχουν ήδη στηθεί, με την κουβέντα να περιστρέφεται γύρω από τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ