«Πυρά» αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης για τους Patriot: Καταγγέλλουν άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

Ομοβοντία αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η επιβεβαίωση της κατάρριψης ιρανικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία, από συστοιχία ελληνικών Patriot.

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά απορρίπτουν το αφήγημα περί «αμυντικής ενέργειας» και κάνουν λόγο για άμεση και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στη γενικευμένη σύρραξη της Μέσης Ανατολής.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ότι η δράση των Patriot συνιστά κίνηση προστασίας των οικονομικών συμφερόντων και του επιπέδου ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, χωρίς να αποτελεί συμμετοχή στον πόλεμο, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση ταυτίζεται με Τραμπ και Νετανιάχου»

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε ευθέως τον πρωθυπουργό πως βάζει τη χώρα σε περιπέτειες.

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, η κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιλογές των ηγεσιών σε ΗΠΑ και Ισραήλ, εγκαταλείποντας τις διπλωματικές προσπάθειες ειρήνευσης. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του κόμματος για «μηδενική εμπλοκή» και απαίτησε την άμεση επιστροφή της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης.

ΚΚΕ: «Κυνική ομολογία συμμετοχής σε έναν βρώμικο πόλεμο»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο Περισσός, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις της κυβέρνησης ως «κυνική ομολογία της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή». Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί την εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων πίσω από το πρόσχημα των τιμών της ενέργειας, θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο τους Έλληνες στρατιωτικούς. Επιπλέον, καλεί σε λαϊκή κινητοποίηση ζητώντας την ανάκληση της πυροβολαρχίας, την επιστροφή όλου του στρατιωτικού προσωπικού από ιμπεριαλιστικές αποστολές και το κλείσιμο των ξένων βάσεων.

Νέα Αριστερά: «Ο λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής»

Ως κατάρρευση των διαβεβαιώσεων περί «μη εμπλοκής» ερμηνεύει τη δράση των Patriot η Νέα Αριστερά. Το κόμμα τονίζει ότι από τη στιγμή που τα ελληνικά οπλικά συστήματα επιχειρούν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα μετατρέπεται από παρατηρητής σε μέρος της σύρραξης. Παράλληλα, ασκεί δριμεία κριτική στον Νίκο Δένδια, επισημαίνοντας πως η προστασία διυλιστηρίων και ξένων οικονομικών συμφερόντων δεν ταυτίζεται με τα «εθνικά συμφέροντα», ζητώντας με τη σειρά της την άμεση επιστροφή των ελληνικών δυνάμεων.