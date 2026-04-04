Χειροπέδες στην Ιωάννα Τούνη: Στο Α.Τ. Θεσσαλονίκης μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, η οποία από το απόγευμα του Σαββάτου βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης. Η γνωστή influencer συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για συκοφαντική δυσφήμηση, μετά από μήνυση που κατέθεσε ο άνδρας που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για την υπόθεση του revenge porn σε βάρος της.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στα social media τη φωτογραφία του καταδικασθέντα, τον οποίο συνάντησε να διασκεδάζει σε νυχτερινό κέντρο. Παρά τις συμβουλές του δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η ίδια προχώρησε στη δημοσιοποίηση του προσώπου του, κίνηση που οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. έξω από την πόρτα της.

«Πρέπει να υπάρχει άδεια της εισαγγελικής αρχής για να γνωστοποιηθούν τα πρόσωπά τους. Η δική μου συμβουλή ήταν να μην το κάνει, αλλά δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα», δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται».

Ο γνωστός ποινικολόγος, φανερά ενοχλημένος από την ταχύτητα των αρχών στην προκειμένη περίπτωση, προέβη σε μια δήλωση με έντονο νόημα. Ο κ. Δημητρακόπουλος κάλεσε ειρωνικά τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να δώσει συγχαρητήρια στην αστυνομία της Θεσσαλονίκης, σχολιάζοντας το πόσο γρήγορα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις για τη σύλληψη της Τούνη, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις.

Σύμφωνα μάλιστα με τελευταίες πληροφορίες, η κα Τούνη, μετά την αρχική της κατάθεση αφέθηκε ελεύθερη και αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ιωάννα Τούνη κατήγγειλε πως ο άνθρωπος που την κακοποίησε διασκέδαζε προκλητικά δίπλα της στο κέντρο «Barbarella». Η άρνηση των υπευθύνων του μαγαζιού να απομακρύνουν τον καταδικασθέντα την οδήγησε στην αποχώρηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το μαγαζί δεν μας χωρούσε και τους δύο».

