Πυρά από παντού για τον Παππά: Στο κάδρο και ο Τσίπρας για την επιλογή του

Σάλος έχει δημιουργηθεί μετά την καταγγελία που ήρθε στο φως σε βάρρος του Νίκου Παππά για άσκηση βίας στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Σήμερα συνεχίστηκαν οι τοποθετήσεις των πολιτικών προσώπων για το συμβάν και κατά πλειοψηφία κυβέρνηση και αντιπολίτευση αφήνουν αιχμές στην λανθασμένη επιλογή πολιτικών προσώπων από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, την ίδια στιγμή άνοιξε μια συζήτηση για το πόσο λανθασμένη είναι η επιλογή «celebrities» στην πολιτική σκηνή.

Νίκος Παππάς: Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας

Νίκος Ρωμανός: «Ο Τσίπρας μας έχει φορτώσει με πρόσωπα που είναι ο ορισμός του χρυσαυγητισμού»

Αναφορικά με την καταγγελία για τον Νίκο Παππά τοποθετήθηκε σήμερα στο Action24, ο Νίκος Ρωμανός Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού. «Φταίει ο Τσίπρας για τις επιλογές προσώπων.

Μας έχει φορτώσει με πρόσωπα που είναι ο ορισμός της τοξικότητας, της χυδαιότητας και του χρυσαυγητισμού, του τραμπουκισμού. Δύο χρόνια σας έλεγα (αναφερόμενος στον Κώστα Ζαχαριάδη) να διαγράψετε τον Παππά από το καλοκαίρι του 2024», δήλωσε.

Μακάριος Λαζαρίδης: «Θέλει να κάνει και rebranding ο Τσίπρας, τρομάρα του»

Την ίδια γραμμή με τον κύριο Ρωμανό φέρεται να ακολουθεί και ο Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στον Αλέξη Τσίπρα. «Ήταν και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων ο Νίκος Παππάς και ο Τσίπρας είχε κάνει και tweet.

Και τώρα κάνει rebranding τρομάρα του. Εγώ θα μείνω σε μια ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη για τη «σήψη της Αριστεράς», δεν το είπα εγώ, το είπε ένας άνθρωπος που είναι στην αριστερά.

Εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμα όμως: την ίδια στιγμή κάνει πολύ μεγάλο κακό στο πολιτικό σύστημα», δήλωσε ο βουλευτής στον ANT1.

Θάνος Πλεύρης: «Ο Νίκος Παππάς κρύβεται σαν εγκληματίας»

Την ίδια στιγμή, ο Θάνος Πλεύρης χαρακτηρίζει τον Νίκο Παππά «εγκληματία» σε συνέντευξη του στο Open.

«Δεν πέσαμε από τα σύννεφα για τον κύριο Παππά. Είχε μια κλιμάκωση στην συμπεριφορά του, που ξεκινούσε από λεκτική βία, από τραμπουκισμούς, από τα μπινελίκια με τις μολότοφ και έφτασε στον ξυλοδαρμό.

Το χειρότερο: Αυτό που προσβάλλει πια την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή και του Βουλευτή, είναι πόσο θλιβερό να γίνεται μια πιοινική δίωξη σε βάρος σου και ο βουλευτής να κρύβεται από το αυτόφωρο σαν εγκληματίας ποινικού δικαίου».

Γιώργος Αυτιάς: «Δεν υπάρχουν celebrity ευρωβουλευτές αλλά ευρωβουλευτές με 35 χρόνια ένσημα»

Για την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο μίλησε και ο Γιώργος Αυτιάς στον ΣΚΑΙ. μειώνοντας πως «η δύναμη του ανθρώπου είναι η πειθώ και όχι να ξεσπάει σε βίαιες κινήσεις».

Για την επιλογή του Νίκου Παππά βάσει της δημοφιλίας του, ο κ. Αυτιάς είπε πως «δεν υπάρχουν celebrity ευρωβουλευτές αλλά ευρωβουλευτές με 35 χρόνια ένσημα και ξύπνημα 2 με 11».

Παράλληλα, είπε για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ πως ο Σωκράτης Φάμελλος ενήργησε άριστα, ενώ, όπως είπε, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού επικοινώνησε με τον Κώστα Αρβανίτη.

Τέλος, ανέφερε πως όλοι κρινόμαστε για τις πράξεις μας και τόνισε πως «σημασία δεν έχει το ύψος του αλλά το πολιτικό του ανάστημα».

Τι λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Νίκου Παππά

Κώστας Αρβανίτης: «Θα τον στιγματίσει αυτό τον Νίκο Παππά»

Ο Κώστας Αρβανίτης τόνισε το πόσο σωστά έπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ με την άμεση διαγραφή του Νίκου Παππά λέγοντας: «Ως αντιπρόεδρος της Αριστεράς, έπρεπε να κάνω κινήσεις άμεσα. Πάντως η εικόνα είναι ότι έξι από τους είκοσι ευρωβουλευτές έξι έχουν απασχολήσει με διάφορα θέματα τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Κατά τη γνώμη μου την κύρια ευθύνη την έχουν οι πολιτικ΄ςε ηγεσίες που δημιουργούν μια λογική lifestyle και εμπορικής διαχίρησης των πραγμάτων και έχει κάνει τα κόμματα πολιτικά νεκρά.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Επειδή και ο Νίκος Παππάς είναιο ένας νέος άνθρωπος και αυτό θα τον στιγματίσει, νομίζω ότι ο πολιτικός φορέας έκανε τη δουλειά του. Η πολιτική ομάδα θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο κύριος Παππάς πρέπει να επιστρέψει στην έδρα», δήλωσε μιλώντας στον ANT1.

Κώστας Ζαχαριάδης: «Ήταν εκτός του αξιακού κώδικα και του πλαισίου του δικού μας»

Στα σχόλια περί λανθασμένων επιλογών του Αλέξη Τσίπρα απάντησε ο Κώστας Ζαχαριάδης στο Action24 σημειώνοντας: «Όταν ο κύριος Αυγενάκης ρίχνει σφαλιάρες είναι καλύτερο; Εγώ δεν θέλω να κάνω συμψηφισμό. Θέλω να πω όμως κάτι πολιτικό. Είναι άθλιες και οι δύο συμπεριφορές και πρώτα από όλα του Νίκου Παππά. Σε χρόνο 0 κάναμε αυτό που έπρεπε.

Αυτά που λέτε για τον Τσίπρα δεν τα λέτε μόνο εσείς. Ξαφνικά βλέπω ρεύματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά και λέτε πώς είναι ο Τσίπρας. Λες και οι υπόλοιποι εδώ πέρα έχουν βγάλει αγγελούδια στην πολιτική.

Και να δούμε και την ευθύνη του καθενός και μέχρι που είναι. Δηλαδή για τον Στέφανο Κασσελάκη που τον έκανε ευρωβουλευτή δεν λέτε τίποτα.

Για όλα φταίει ο Τσίπρας; Εδώ είχαμε μια άθλια συμπεριφορά (του Νίκου Παππά) που είναι εκτός του αξιακού κώδικα και του πλαισίου του δικού μας.

Λέω και το έχω πει και στο παρελθόν, όταν τότε η κουβέντα ήταν αλλού ότι πρέπει να φύγουμε από τη λογική των σούπερ σταρ στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σε παρέμβαση του Νίκου Ρωμανού για την επίμαχη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με τον Νίκο Παππά κατά την περίοδο της διεκδίκησης του Δήμου Αθηναίων: «Εγώ κατέβηκα τελικά δήμαρχος Αθηναίων. Και υπάρχει και φωτογραφία δική μου με τον Τσίπρα που ενώ έχει παραιτηθεί με στηρίζει.

Αν θέλετε να πάμε την κουβέντα εκεί, ο Τσίπρας σωστά είχε δει από την άνοιξη του 2023 ότι ο δήμος της Αθήνας μπορεί να αλλάξει χέρια. Η επιλογή του προσώπου βεβαίως δεν ήταν καλή και την αλλάξαμε από μόνοι μας.

Αλλά το πολιτικό αισθητήριο της αλλαγής μην το υποτιμάται, γενικότερα το λέω», δήλωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

ΠΑΣΟΚ

Νάντια Γιαννακοπούλου: «Θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό η διαγραφή»

Η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, παρεβρέθηκε στο πλατό του ANT1 μαζί με τον Κώστα Αρβανίτη και τον Μακάριο Λαζαρίδη και με τη σειρά της κλήθηκε να σχολιάσει την καταγγελία για τον Νίκο Παππά.

«Βρισκόμαστε σε μια περίεργη περίοδο με κρίση πολιτικής και θεσμών. Πρέπει τα κόμματα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και βεβαίως συμπεριφορές σαν του Νίκου Παππά είναι καταδικαστέες.

Δεν υπάρχει κανένας χώρος, ούτε για τραμπουκισμού, ούτε για βία στην πολιτική. Ήταν γενναίο αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Έπρεπε η διαγραφή γιατί είχε δώσει ευκαιρίες», τόνισε η βουλεύτρια.