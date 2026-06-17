Πυρά ΚΚΕ κατά της νέας πλατφόρμας: «Ο λαός ξέρει "poso kanei", το πρόβλημα είναι το εισόδημα»

«Βολές» εξαπέλυσε το ΚΚΕ με αφορμή τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση των τιμών που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως «πρόκληση» για τους πολίτες που δοκιμάζονται καθημερινά από την ακρίβεια.

Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα που παρουσιάζει τις ψηφιακές εφαρμογές ως «όπλο» απέναντι στην κρίση διαβίωσης. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες που επισκέπτονται καθημερινά τα σούπερ μάρκετ «γνωρίζουν πολύ καλά "poso kanei" αυτό που χρειάζονται». Το πραγματικό πρόβλημα, σύμφωνα με τον Περισσό, δεν είναι η έλλειψη ενημέρωσης για τις τιμές, αλλά το γεγονός ότι το εισόδημα εξαντλείται στα μισά του μήνα.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους πλατφόρμες προϋπήρχαν και έχει αποδειχθεί πως από μόνες τους δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική λύση στο ράλι των ανατιμήσεων.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά “poso kanei” αυτό που χρειάζονται, το πρόβλημα είναι ότι το εισόδημά τους, μετά τα μισά του μήνα, δεν επαρκεί για να το αγοράσουν.

Συνεπώς για τον λαό που στενάζει από την ακρίβεια είναι τουλάχιστον πρόκληση να παρακολουθεί τον πρωθυπουργό να παρουσιάζει ως “όπλο” απέναντι σε αυτή, ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες άλλωστε ήδη υπήρχαν και από μόνες τους δε λύνουν κανένα πρόβλημα.

Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών, με πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων στα είδη άμεσης ανάγκης κ.ο.κ.

Αυτές οι προτάσεις, σε αντίθεση με όσα προτείνουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, δε “κοστολογούνται” έχοντας ως δεδομένη την κερδοφορία του κεφαλαίου που πρέπει να μείνει απείραχτη, τα “ματωμένα” πλεονάσματα και τα δισεκατομμύρια των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών, αντίθετα, αμφισβητούν αυτές τις δεσμεύσεις, γιατί έχουν μοναδικό κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να ικανοποιηθούν»