Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για Μαδούρο: «Η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη»

Σκληρή κριτική άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις τοποθετήσεις του για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η σύλληψη Μαδούρο αποτελεί «νέα ελπίδα για τη χώρα» ενώ χαρακτήρισε το καθεστώς «δικτατορία».
«Η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη ''Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών''. Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι.
Διότι το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών. Είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής», ανέφερε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
- Οι πρώτες εικόνες του Μαδούρο μετά τη σύλληψη: «Το παρακολούθησα σαν τηλεοπτικό σόου», λέει ο Τραμπ
- Γιατί ο Τραμπ επέλεξε να επιτεθεί τώρα στη Βενεζουέλα; Ένα χρονικό για όσα γνωρίζουμε
- Χάρρυ Κλυνν: Ο άνθρωπος που «πόνεσε» τον Γιάννη Σμαραγδή με δύο στιχάκια
- H συμβουλή που υποτίμησα όταν γεννήθηκε το παιδί μου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.