«Πυρετός» στην Κεντροαριστερά ενόψει πιθανής επιστροφής Τσίπρα: Το σχέδιο Φάμελλου, Χαρίτση

Με το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή να είναι «ορατό», τα κόμματα της κεντροαριστεράς οργανώνονται ώστε να είναι έτοιμα για παν ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης επεξεργάζονται σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός φόρουμ διαλόγου. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί έχουν ανοικτούς του διαύλους επικοινωνίας και συζητούν για όλα τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία αλλά και για τους προβληματισμούς τους γύρω από τις εξελίξεις ενόψει και των εθνικών εκλογών.

Ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά είναι να καταφέρουν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν είναι ενθαρρυντικά και για αυτό χρειάζεται τα πολιτικά επιτελεία να εξετάσουν τους τρόπους ώστε να μπορέσουν να πείσουν και πάλι τους πολίτες.

Η συζήτηση γύρω από το φόρουμ διαλόγου άνοιξε με σκοπό να μπορέσουν Φάμελλος και Χαρίτσης να συζητούν στο προσκήνιο για όλα τα κρίσιμα ζητήματα και να καταλήγουν και σε κοινές αποφάσεις. Εφόσον υπάρχει συμφωνία θα προχωρούν και σε κοινοβουλευτικές κινήσεις. Πολλοί λένε πως αυτό το φόρουμ αποτελεί ένα βήμα που θα φέρει πιο κοντά τις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες.

Ωστόσο τα βήματα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά καθώς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς διατυπώνονται ενστάσεις μπροστά στο ενδεχόμενο να προκύψει μια κοινοβουλευτική ομάδα.

Αλέξης Τσίπρας: Τα πρόσωπα της Κουμουνδούρου που δεν θα τον ακολουθήσουν

Βέβαια τα δεδομένα δεν είναι πλέον ίδια μετά και την δυναμική παρουσία Τσίπρα. Υπάρχουν στελέχη και από τα δύο κόμματα που πιστεύουν πως η συνύπαρξη των δύο ΚΟ θα μπορέσει να βοηθήσει εάν υλοποιηθεί το σενάριο του νέου κόμματος από την πλευρά Τσίπρα. Άλλωστε τον πρώην πρωθυπουργό θεωρείται δεδομένο ότι θα τον ακολουθήσουν, σε περίπτωση που προχωρήσει σε αυτή την κίνηση αρκετοί βουλευτές, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, επομένως εκτιμάται πως πρέπει τα δύο κόμματα να θωρακίσουν τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες.

Ειδικά εάν υπολογίσει κανείς και το γεγονός πως από τα σενάρια που ακούγονται και αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα απουσιάζουν τα ονόματα τόσο του Νίκου Παππά όσο και του Παύλου Πολάκη. Δύο ισχυρών μέσα στην Κουμουνδούρου που δεν θα αφήσουν στην τύχη το πολιτικό μέλλον του κόμματος. Έτσι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μετά το συνέδριο της Νέας Αριστεράς είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιήση Φάμελλος και Χαρίτσης το φόρουμ διαλόγου που θα στέλνει πρόσκληση και σε προοδευτικούς πολίτες.