Ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη και ΚΚΕ για τα Τέμπη: «Προβοκατόρικη η ανάρτησή του»

Έντονες στιχομυθίες σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του ΚΚΕ, αφού ο πρώτος έκανε ανάρτηση για συνομιλία που είχε με τον εκπρόσωπο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος, Νίκο Καραθανασόπουλο για τα Τέμπη.

Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ είχε πει: «Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων (ERA) στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ είχε πάρει σαφή εντολή να μην ποινικοποιηθούν τα έλαια σιλικόνης γιατί αυτό θα προκαλούσε καταστροφή σε όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες, που θα έπρεπε να αντικαταστήσουν τις μηχανές.

Αυτό δεν είναι υποκρισία; Όταν βάζεις το κόστος πάνω από την ανθρώπινη ζωή;», συμπλήρωσε.

ΚΚΕ για Γεωργιάδη: «Γνωστές οι προβοκάτσιες του»

Σε αυτό Άδωνις Γεωρδιάδης, ευρισκόμενος στο ίδιο πάνελ, απάντησε:«Η πρώτη συνωμοσία που άκουσα είναι ότι πήγε ο ERA και κατεύθυνε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προς το ξυλόλιο».

Ο κ. Γεωργιάδης μέσα στη σύγχυσή του μάλλον δεν κατάλαβε την επεξήγηση του κ. Καραθανασόπουλου, πως τα όσα μετέφερε να έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο ERA, και έτσι συνέχισε:

«Μου λέτε ότι ένα εκατομμύριο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους, γιατί νόμιζε πως η κυβέρνηση είχε βάλει ξυλόλιο».

Σε σημερινή ανακοίνωση για τα σχόλια του κ. Γεωργιάδη το ΚΚΕ την χαρακτηρίζει «προβοκατόρικη», αναφέροντας: «Ο κ. Γεωργιάδης, με τις γνωστές του προβοκάτσιες και λαθροχειρίες, προσπαθεί να παρουσιάσει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών ως προϊόν θεωριών συνωμοσίας.

Κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι ο λαός και η νεολαία αγωνίστηκαν και εξακολουθούν να το κάνουν, για να έρθουν στο φως όλες οι πτυχές του εγκλήματος και να αποκαλυφθούν οι αιτίες της σύγκρουσης και του θανάτων των 57 ανθρώπων, αλλά και για να τιμωρηθουν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενάντια στους φανερούς και αθέατους μηχανισμούς συγκάλυψης που έχει στήσει η κυβέρνηση, με αποκορύφωμα την προστασία των υπουργών της.

Οι σκοπιμότητες στα διάφορα πορίσματα κρατικών και ευρωενωσιακών θεσμών όχι απλά δεν απαλλάσσουν την κυβέρνηση αλλά υπογραμμίζουν ακόμα περισσότερο τις ευθύνες».