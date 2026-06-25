Qatargate: Στο στόχαστρο των βελγικών Αρχών και ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Στο στόχαστρο των βελγικών Αρχών για την πολύκροτη υπόθεση του Qatargate βρίσκεται τώρα ο Μαργαρίτης Σχοινάς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του MEGA, μετά το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσέφυγε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές.

Αναλυτικότερα, ο κ. Αβραμόπουλος κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και τη νομιμότητα του εντάλματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρει, ότι στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να περιλαμβάνονται.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Κομισιόν για δηλώσεις Αβραμόπουλου: «Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΟ»

Από την πλευρά της η Κομισιόν νωρίτερα απέστειλε απάντηση στις δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου διευκρινίζοντας ότι: «Δεν επρόκειτο για εσωτερική έρευνα, αλλά για εσωτερικούς ελέγχους».

Ξεκαθάρισε ότι η έρευνά της εξέτασε μόνο αν τηρήθηκαν οι όροι που είχαν τεθεί για τη συμμετοχή του πρώην επιτρόπου στη Fight Impunity, και όχι τη δραστηριότητα της ΜΚΟ ή τις καταγγελίες που συνδέονται με το Qatargate.

«Ανατρέχοντας στην ενημέρωση Τύπου (σ.σ.: την ημερήσια ενημέρωση της Κομισιόν) της 21ης Δεκεμβρίου 2022, δεν θυμάμαι να χρησιμοποιήσαμε ποτέ τον όρο εσωτερική έρευνα. Αυτό που πραγματοποιήσαμε ήταν εσωτερικοί έλεγχοι», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Κομισιόν.