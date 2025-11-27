Ραλλία Χρηστίδου: Αναλαμβάνει διευθύντρια του γραφείου του Κασσελάκη

Αλλαγές στο κεντρικό επιτελείο του Κινήματος Δημοκρατίας. Η βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ραλλία Χρηστίδου αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας στο Γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη. Προκάτοχος της θέσης ήταν ο Μανώλης Καπνισάκης.

Η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας

«Η Ραλλία Χρηστίδου αναλαμβάνει Διευθύντρια του Γραφείου του Προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη

Το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι καθήκοντα Διευθύντριας του Γραφείου του Προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη, αναλαμβάνει η βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, Ραλλία Χρηστίδου.

Η Ραλλία Χρηστίδου αποτελεί μια προσωπικότητα με υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, βαθιά δημοκρατικά αντανακλαστικά και ουσιαστική συμβολή στα δημόσια πράγματα. Με σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση (ΕΑΠ) και μεταπτυχιακό στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (ΠΑΔΑ), αμφότερα με άριστα.

Διαβάστε ακόμα: Η Βουλή έγινε ρινγκ: «Θα σου σπάσω το κεφάλι», φέρεται να είπε η Ραλλία Χρηστίδου στον Μπάρκα

Εξελέγη βουλευτής το 2019 και το 2023. Έχει συμμετάσχει σε κρίσιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως οι Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων, Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και στην Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Σήμερα είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ενώ διακρίνεται για τη διαρκή και αδιάλειπτη κοινοβουλευτική παρουσία, καταγράφοντας τη μέγιστη συμμετοχή σε παρεμβάσεις επί των νομοσχεδίων κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Από νεαρή ηλικία εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ενώ η παρελθούσα καλλιτεχνική της δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από συνέπεια εργατικότητα ακεραιότητα και πολυσχιδή δημιουργικότητα αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα μέσα από συνεργασίες και επιτυχίες που την καθιέρωσαν στο ευρύ κοινό.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, καλωσορίζει τη Ραλλία Χρηστίδου σε αυτό το νέο καθήκον, τονίζοντας την ανάγκη για ανθρώπους που συνδυάζουν γνώση, εντιμότητα και αυθεντικό ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον».