Το ρεπορτάζ για τον πεθερό του Γεραπετρίτη, ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κόφτης στα μικρόφωνα

Ο γύρος των μετρήσεων που παρήγγειλε το Μαξίμου για να καταλάβει τον αντίκτυπο των μέτρων που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ δεν θα είναι μόνο ποσοτικός. Μαθαίνω ότι παράλληλα θα τρέξουν και focus groups, εστιασμένα σε κοινά που ήταν από τους βασικούς αποδέκτες των εξαγγελιών του πρωθυπουργού. Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν και στο Μ.Μ. το επόμενο διάστημα είναι ποια είναι η δυνητική δεξαμενή ψηφοφόρων για τη ΝΔ, εκτός από την προφανή απάντηση για όσους την ψήφισαν το 2023.

Μέτωπο Γεραπετρίτη με κυπριακά συμφέροντα

Το χθεσινό ρεπορτάζ του καναλιού ΣΙΓΜΑ της Κύπρου για εμπλοκή του πεθερού του Γεραπετρίτη στο έργο του GSI, ώστε να τεκμηριωθεί το αυξημένο ενδιαφέρον του Έλληνα ΥΠΕΞ, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Στο off, πρέπει να σας πω ότι ο Γεραπετρίτης είναι έξαλλος με λογιών λογιών κυπριακά συμφέροντα που είναι προφανές ότι δεν θέλουν το έργο και το πολεμούν με κάθε πιθανό τρόπο, ακόμα και μέσω των καναλιών ή και Κυπρίων πολιτικών. Πάντως, για να είμαι δίκαιος με τον Γεραπετριτη, πολλοί στην Κύπρο είναι και αγνώμονες, διότι, αν δεν έβαζε πλάτη, σιγά να μην επαναλάμβανονταν οι συνομιλίες για το Κυπριακό σε καθεστώς Πενταμερούς, οι οποίες είχαν περιπέσει σε φάση απόλυτης αδράνειας.

Εύσημα στον οργανωτή

Πολλές εργατοώρες για τη ΔΕΘ έριξε ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος στρατοπέδευσε επί μέρες στη Θεσσαλονίκη. Προετοίμασε την ταξιθεσία και όλα τα οργανωτικά, ενώ φρόντισε και για κινητοποίηση. Γενικώς, το feeling ήταν ότι είχε κόσμο η αίθουσα και ότι το πράγμα ρόλαρε καλύτερα από άλλες χρονιές. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης, αλλά και υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ επικοινώνησαν με τον κ. Σμυρλή, για να του αποδώσουν τα εύσημα.

Επιστροφή στα τρέχοντα

Στην κυβέρνηση δηλώνουν ευχαριστημένοι με τα όσα έγιναν στη ΔΕΘ, ωστόσο ξέρουν πως η επιστροφή στην καθημερινότητα σημαίνει και διαχείριση μιας σειράς προβλημάτων. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για να εκλέξει Γραμματέα, ενώ οι πληροφορίες που θέλουν νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να φτάνει στη Βουλή και να εμπλέκει έναν αριθμό βουλευτών απαιτεί πολιτική διαχείριση.

Η ώρα της αλήθειας για Chevron

Σήμερα στις 17.00 θα γνωρίζει το υπουργείο Ενέργειας ποιες εταιρίες καταθέτουν προσφορά για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στην Αμερικανική Chevron, η ενδεχόμενη παρουσία της οποίας θα άλλαζε τα δεδομένα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στο υπουργείο Ενέργειας υπάρχει αισιοδοξία για θετική έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τις προσφορές να αξιολογούνται κι έπειτα θα ακολουθήσει διαδικασία κύρωσης στη Βουλή. Η έναρξη των ερευνών τοποθετείται στις αρχές του 2026.

Ποιος ακούει τη Ζωή…

Ο Πρόεδρος της Βουλής το είχε εξαγγείλει - πλέον ο κόφτης στα μικρόφωνα θα προχωρήσει μέσα στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Μαθαίνω πως μένουν μόνο τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός που θα αφαιρεί το λόγο από τον ομιλητή που θα ξεπερνά τον προκαθορισμένο χρόνο. Ποιος ακούει τώρα την κ. Κωνσταντοπούλου θέλω εγώ να ρωτήσω, που όπως και να το κάνουμε, ένα θέμα με την υπέρβαση χρόνου στις ομιλίες της το έχει.