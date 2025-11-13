Τα θεμέλια για ένα εγγυημένο restart στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έβαλε η χθεσινή συμφωνία Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου, που αποτελεί «κλειδί» για την άρση των εμποδίων και των ανησυχιών βιωσιμότητάς του με τη συμμετοχή νέων επενδυτών.

Με την Ελλάδα να έχει μπει στο επίκεντρο του νέου ενεργειακού χάρτη προσελκύοντας το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, τα έργα διασυνδεσιμότητας όπως αυτό αποκτούν νέα δυναμική καθώς πέραν της εθνικής διάστασης ενέχουν και ευρύτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.

Η δυνατότητα που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός «να μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών» μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νέοι «παίκτες» έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες στο περιθώριο της Συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (PTEC) που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα υπήρξαν ήδη επαφές με το Αμερικανικό Επενδυτικό Ταμείο (DFC) το οποίο επενδύει σε υποδομές, ενέργεια και μεταφορές και εξετάζει σοβαρά τη συμμετοχή του στο έργο.

Επενδυτικό ενδιαφέρον από Ισραήλ και Εμιράτα

Εκτός από τις ΗΠΑ έντονο ενδιαφέρον φέρονται να έχουν και επενδυτές από Ισραήλ και Εμιράτα με την πλήρη πολιτική στήριξη των κυβερνήσεών τους, ενώ ενδιαφέρον έχει δείξει εδώ και έναν χρόνο και η γαλλική εταιρία Meridien. Η βούληση επιτάχυνσης των διαδικασιών που θα βάλουν το έργο ξανά σε «τροχιά» υπό νέα βάση λέγεται ότι επιβεβαιώθηκε και κατά την αναβίωση του σχήματος 3 + 1 με τη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα.

Ο κομβικός ρόλος της Ουάσιγκτον

Τη μελέτη για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων θα αναλάβει μεγάλη διεθνής εταιρία συμβούλων, αξιολογώντας τα δεδομένα ώστε στη συνέχεια να εμπλακούν στο έργο νέοι επενδυτές. Κομβικό ρόλο πάντως διαδραματίζει το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την υλοποίηση έργων διασυνδεσιμότητας όπως το καλώδιο στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η αμερικανική εμπλοκή λειτουργεί και ως εγγύηση ασφαλείας έναντι της Τουρκίας η οποία δεν θα τολμούσε να επαναλάβει επεισόδια σαν αυτά στην Κάσο. Η Ουάσιγκτον εξάλλου έχει καταστήσει ήδη την Ελλάδα σημαντικό στρατηγικό εταίρο για τη μεταφορά LNG στην Ευρώπη.

Τις Βρυξέλλες που συγχρηματοδοτούν το έργο με 600 εκατομμύρια ευρώ ενημέρωσαν χθες για τις εξελίξεις οι Υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρος Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου, κατά τη συνάντησή τους με τον αρμόδιο ευρωπαίο Επίτροπο. Η Ε.Ε. άλλωστε εντάσσει το καλώδιο στα έργα διασυνδεσιμότητας υψηλής προτεραιότητας.

«Επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, ενώ ο Κύπριος ομόλογός του κατέστησε σαφές ότι τα έργα ενεργειακής υποδομής θα αποτελέσουν προτεραιότητα της Κυπριακής προεδρίας στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο το 2026.