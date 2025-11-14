Reuters: Διαπραγματεύσεις Ελλάδας - Ισραήλ για τον αντιαεροπορικό θόλο «Ασπίδα του Αχιλλέα»

H Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων, σύμφωνα με το Reuters, θα ενταχθούν σε έναν σχεδιαζόμενο θόλο αντιαεροπορικής άμυνας.

Δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν το σχέδιο επιβεβαίωσαν την πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ (33 δισ. δολάρια) μέχρι το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Η στρατηγική αυτή έρχεται μετά την πολυετή κρίση χρέους (2009-2018) και στοχεύει να διατηρήσει την ισορροπία ισχύος με τον ιστορικό αντίπαλο της χώρας, την Τουρκία.

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το νέο αντιαεροπορικό σχέδιο

Περίπου 3 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος, που θα φέρει την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Διαβάστε ακόμα: Ισραήλ: Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση το «δεξί χέρι» του Νετανιάχου

Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει την αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών stealth, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε: «Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την ‘Αχίλλειο Ασπίδα’. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν με περίπου 25% στο έργο.

Το κόστος των 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit (ESLT.TA), εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ. Τα συστήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Διπλωματικοί και στρατιωτικοί δεσμοί Ελλάδας – Ισραήλ

Η Ελλάδα και το Ισραήλ διατηρούν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Διαβάστε ακόμα: Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της, εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ

Η Ελλάδα, που ήδη διαθέτει αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, επιδιώκει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικής προέλευσης OSA, TOR-M1 και S-300. Το 2024 είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά ισραηλινών συστημάτων, ωστόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις.

Η ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δαπανών είναι 1 δολάριο = 0,8575 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της επένδυσης σε διεθνές επίπεδο.