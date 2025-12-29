Reuters: Συμφωνία για κοινές ασκήσεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο το 2026

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος προχωρούν σε ακόμη στενότερη αμυντική συνεργασία, με την εντατικοποίηση κοινών αεροπορικών και ναυτικών ασκήσεων από το 2026.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι τρεις χώρες υπέγραψαν πρόσφατα στην Κύπρο κοινό σχέδιο δράσης, ενισχύοντας μια συνεργασία που έχει αναπτυχθεί δυναμικά την τελευταία δεκαετία μέσα από κοινές ασκήσεις, εξοπλιστικά προγράμματα και ενεργειακές συνέργειες - εξελίξεις που παρακολουθεί στενά η Τουρκία.

Κοινές ασκήσεις, τεχνογνωσία και νέα εξοπλιστικά προγράμματα

Η νέα συμφωνία ακολουθεί τη συνάντηση Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη και Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, όπου επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και προώθηση ενεργειακών διασυνδέσεων.

Ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος ανέφερε ότι το αμυντικό πλάνο περιλαμβάνει κοινές ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις, καθώς και μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας προς Ελλάδα και Κύπρο για την αντιμετώπιση τόσο «ασύμμετρων» όσο και «συμμετρικών» απειλών.

Μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι κοινές ασκήσεις Ελλάδας–Ισραήλ θα ενταθούν, με τη συμμετοχή και της Κύπρου.

Η Αθήνα αναμένεται να λάβει μέρος και στη μεγάλη ισραηλινή ναυτική άσκηση Noble Dina τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, Ελλάδα και Κύπρος έχουν ήδη προχωρήσει σε αγορές ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την προμήθεια αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου πολυεπίπεδου συστήματος «Αχίλλειος Ασπίδα», προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ.

Πρόσφατα, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε και την αγορά 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας στα βορειοανατολικά σύνορα και στα νησιά του Αιγαίου.