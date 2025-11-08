Ρωμαίος αυτοκράτορας με εμβόλιο στο χέρι: Η τούρτα που έφτιαξε η Μανωλίδου στον Άδωνι Γεωργιάδη

Τα γενέθλιά του είχε προχτές ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με την Ευγενία Μανωλίδου, να του φτιάχνει μία ιδιαίτερη και πρωτότυπη τούρτα.

Σε αυτήν αναγραφόταν το λατινικό μήνυμα: «Adonis Minister Salvtis – Veni Vidi Vaccinavi». Μία παραλλαγή της γνωστής ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), προσαρμοσμένη στον υπουργό Υγείας: «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην τούρτα έχει τη μορφή Ρωμαίου αυτοκράτορα όπου κρατάει εμβόλιο στο ένα χέρι και ασπίδα με το σήμα της υγείας στο άλλο.

«Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», έγραψε στο facebook.

