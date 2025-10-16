Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε: «Είμαι βαθιά ανήσυχος ακούγοντας τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος κατέθεσε μια παραποιημένη εικόνα και γι αυτό ανησυχώ βαθύτατα για την πορεία της χώρας μας. Αναφέρθηκε σε συγκλίσεις και συναινέσεις. Δεν έχετε καταλάβει ότι συζητάμε για τα σοβαρά ελλείμματα και υποχωρήσεις στην εξωτερική πολιτική.

Σε αυτά θέλετε να συναινέσουμε; Σε αυτά που ασκούμε δημοσιά κριτική; Στην εξωτερική πολιτική εδώ και χρονιά είναι η αδράνεια και το περιθώριο και η έλλειψη μια δυναμικής εξωτερικές πολιτικής. Έχετε κάνει την εξωτερική πολιτική αντικείμενο μικροκομματικών επιδιώξεων.

Εσείς διαδηλώνατε με τις περικεφαλαίες για την συμφωνία των Πρεσπών.

Σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα. Όλα αυτά που περιγράφω είναι το προσωπικό σας διαβατήριο αναξιοπιστίας.

Είναι η εξωτερική πολιτική σας που άφησε χώρο στην αναθεωρητική και παράνομη ατζέντα της Γαλάζιας Πατρίδας της Τουρκίας που αμφισβητεί συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Είναι η εξωτερική πολιτική σας που δεν τολμά να χαρακτηρίσει γενοκτονία, όπως κάνει ο ΟΗΕ, τη γενοκτονία στη Γάζα, που δεν τολμά να ταχθεί στο πλευρό των 152 χωρών που ζητούν αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Για όλα αυτά και για πολλά ακόμα είναι επικίνδυνη η κυβέρνησή σας. Θριαμβολογείτε γιατί πήρατε πρόσκληση να είστε το ντεκόρ στη συνάντηση στο Σαρμ ελ Σέιχ;

Αποτυπώνει άριστα την εξωτερική πολιτική σας, σας ενδιαφέρει μόνο επικοινωνία και όχι ουσία. Η Ελλάδα είναι στο περιθώριο εδώ και πολλά χρόνια».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Φάμελλος τόνισε πως: «Πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα η σημερινή συζήτηση και αυτό πρέπει να είναι η δέσμευση του κ. Μητσοτάκη για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Στηρίζετε τον Νετανιάχου, εκθέτοντας τη χώρα.

Δεν περιμέναμε, δυστυχώς, κάτι διαφορετικό από μια κυβέρνηση που αποτελεί έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του καταζητούμενου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, Νετανιάχου.

Όταν ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας λέει ανοιχτά πως δεν αναγνωρίζει αποφάσεις του ΟΗΕ, μπορεί να πάει να το πει αυτό και στην Κύπρο;

Μια εξωτερική πολιτική χωρίς στρατηγική, χωρίς ατζέντα, χωρίς πρωτοβουλίες.

Τα ήρεμα νερά είναι και λιμνάζοντα με την Ελλάδα στο τέλμα και επικίνδυνα.

Πότε βάλατε βέτο σε ζητήματα ευρωτουρκικών σχέσεων επικαλούμενος το casus belli; Την ίδια στιγμή η συμμετοχή της στο SAFE είναι κερκόπορτα της Τουρκίας στην ΕΕ, όπως άλλωστε είπε ο κ. Δένδιας.

Είστε η πρώτη μεταπολιτευτική ελληνική κυβέρνηση που έρχεται σε τέτοια σκληρή δημόσια αντιπαράθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει θωρακιστεί στο ελάχιστο με ευθύνη Μητσοτάκη. Ακόμη και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις παρατηρούμε ανησυχητικές εξελίξεις. Ήταν υποτονική παρουσία μας στη σύνοδο του ΟΗΕ και φιάσκο η ακύρωση της συνάντησης με τον Ερντογάν.

Μπορείτε να μας απαντήσετε επιτέλους εδώ στην ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας κε Μητσοτάκη ποιο είναι το περιεχόμενο των συμφωνιών σας με τον κ. Ζελένσκι. Τι κόστος έχουν, ποια θέματα ασφαλείας αφορούν και ποιες οι επιπτώσεις στην άμυνα των νησιών μας στο Ανατολικό Αιγαίο».