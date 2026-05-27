Σακελλαρίδης για εργαζόμενους συνταξιούχους: «Απίστευτο! Η ελληνική κυβέρνηση βρήκε το μυστικό της αντιγήρανσης»

Την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στους εργαζόμενους συνταξιούχους σχολιάζει σε reel που ανήρτησε στα social media ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Απίστευτο! Η ελληνική κυβέρνηση βρήκε το μυστικό της αντιγήρανσης», σχολιάζει σκωπτικά ο κ. Σακελλαρίδης, αναπαράγοντας τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη για την εργασία των συνταξιούχων και το κόστος της περίθαλψής τους.

«Το mail της Νέας Αριστεράς έχει κατακλυστεί από μηνύματα συνταξιούχων που πανηγυρίζουν για τα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», συνεχίζει στο ίδιο ύφος ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα υποτιθέμενα μηνύματα: «Χαίρομαι κάθε υπερωρία που ζω μακριά από τα εγγόνια μου, Κατερίνα, 77 ετών», «είμαι 80 και δουλεύω σαν δύο 40ρηδες, μάς λέει ο Γιώργος», «τώρα που μεγάλωσα, κατανοώ πιο βιωματικά την έννοια του deadline».

«Οι συνταξιούχοι που εργάζονται, δεν εργάζονται επειδή θέλουν να νιώθουν πιο νέοι. Το κάνουν επειδή νιώθουν ότι η σύνταξή τους δεν επαρκεί για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο κανένας πρωθυπουργός καμίας χώρας δεν πρέπει να κομπάζει», εξηγεί στη συνέχεια ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Στη συνέχεα παραθέτει τα αιτήματα του κόμματος για τους συνταξιούχους.

