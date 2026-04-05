Σακελλαρίδης κατά Μητσοτάκη: «Δικό σας το σκάνδαλο – Ανακοινώστε ημερομηνία εκλογών»

Μέτωπο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση με αφορμή την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, σε μια σκληρή δήλωση, ταύτισε το «επιτελικό κράτος» με τη λογική του κράτους-λάφυρου για το Μέγαρο Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «(Και) αυτό το σκάνδαλο είναι όλο δικό σας».

Συνεχίζοντας στο ίδιο επιθετικό ύφος, ο κ. Σακελλαρίδης έκανε λόγο για μια κυβέρνηση που «καταρρέει στη δυσωδία των σκανδάλων», υποστηρίζοντας ότι αυτά παράγονται με ρυθμούς που η κοινωνία αδυνατεί πλέον να παρακολουθήσει.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, έθεσε ευθέως το αίτημα για προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας πως το μόνο που οφείλει πλέον να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών.

Αναλυτικά σημείωσε:

«Σταματήστε να μας δουλεύετε κ. Μητσοτάκη.

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να αναφερθεί κάποιος στον πραγματικό αριθμό των εμπλεκομένων βουλευτών και Υπουργών στις δικογραφίες γιατί πλέον -κυριολεκτικά όμως- έχει χαθεί το μέτρημα!

Στο σημερινό του σημείωμα ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για «διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου» για να περιγράψει την οργανωμένη προσπάθεια βουλευτών, Υπουργών, πολιτευτών και κομματαρχών της Νέας Δημοκρατίας να χρησιμοποιήσουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για την αγροτική παραγωγή, ως εργαλείο εξαγοράς κομματικής και προσωπικής επιρροής.

Ισχυρίζεται ότι θέλει να συγκρουστεί με το «βαθύ κράτος».

Το βαθύ κράτος είστε εσείς κ. Μητσοτάκη και η αυλή σας.

Παλιότερα, την περίοδο 2015-2019, το αγαπημένο σας «σκάνδαλο» ήταν να βγάζετε ΦΕΚ με διορισμούς μετακλητών υπαλλήλων στα Υπουργεία που γίνονταν με διαφανή και νόμιμο τρόπο. Σήμερα έχετε διπλασιάσει τους μετακλητούς υπαλλήλους στα Υπουργεία και δεν σηκώνεται φύλλο.

Τώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει πιαστεί με την «γίδα στην πλάτη» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάτε για «παθογένειες, διαχρονικές και διακομματικές».

(Και) αυτό το σκάνδαλο είναι όλο δικό σας. Το επιτελικό κράτος αποδεικνύεται ότι είναι συνώνυμο του «κράτους ως λάφυρο» του Μεγάρου Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας.

Η κυβέρνησή σας καταρρέει στην δυσωδία των σκανδάλων που παράγετε με ρυθμού ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει.

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών».