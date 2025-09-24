Σακελλαρίδης για Τραμπ: «Δεν χρειάζεται κάποιος να δηλώνει φασίστας για να καταλάβουμε ότι είναι»

Την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν χρειάζεται κάποιος να δηλώνει φασίστας για να καταλάβουμε ότι είναι φασίστας».

Επιπλέον, ο κ. Σακελλαρίδης επισήμανε ότι «ο φασισμός δεν εμφανίζεται ένα πρωί -με τα τανκς παρατεταγμένα στους δρόμους. Χτίζεται βήμα-βήμα με την κανονικοποίηση του μίσους, με την συστηματική επίθεση στα δικαιώματα, με την αμφισβήτηση της επιστήμης και της γνώσης».

«Αυτοί που θέλουν την ντόπια αντιπροσωπεία του Τραμπισμού στην Ελλάδα, επίσημη ή ανεπίσημη, να ξέρουν καλά ότι στην Ελλάδα ο αντί-φασισμός έχει γερά θεμέλια. Ούτε βήμα πίσω από την υπεράσπιση της δημοκρατίας», υπογραμμίζει παράλληλα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη:

«Δεν χρειάζεται κάποιος να δηλώνει φασίστας για να καταλάβουμε ότι είναι φασίστας. Η ομιλία του Τραμπ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ περιγράφει μια παγκόσμια τάξη όπου οι "μπούληδες" θα κάνουν το κουμάντο και οι χώρες-αυλοκόλακες τους θα ευελπιστούν στην εύνοια τους.

Το δίκαιο του ισχυρού, του πλούσιου, του νταή, του ημιμαθή, του συνωμοσιολόγου και του αλαζόνα γίνεται το παράδειγμα. Ο φασισμός δεν εμφανίζεται ένα πρωί -με τα τανκς παρατεταγμένα στους δρόμους. Χτίζεται βήμα-βήμα με την κανονικοποίηση του μίσους, με την συστηματική επίθεση στα δικαιώματα, με την αμφισβήτηση της επιστήμης και της γνώσης.

Στην Ελλάδα οι ντόπιοι θαυμαστές του Τραμπ, εξοικειωμένοι στην λατρεία και την υποταγή σε αυτόν που έχει την ισχύ, αποθεώνουν τον ανορθολογισμό και την φαιδρότητα. Διαγκωνίζονται ποιοι θα είναι οι τοποτηρητές του και ποιοι θα αντιγράψουν πιο πιστά τις ανοησίες του.

Αυτοί που θέλουν την ντόπια αντιπροσωπεία του Τραμπισμού στην Ελλάδα, επίσημη ή ανεπίσημη, να ξέρουν καλά ότι στην Ελλάδα ο αντί-φασισμός έχει γερά θεμέλια. Ούτε βήμα πίσω από την υπεράσπιση της δημοκρατίας».