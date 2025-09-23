Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται μια πολιτική σούπα απέναντι στον Μητσοτάκη»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, στη σημερινή (23/09) τηλεοπτική του συνέντευξη στο Mega, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική τους απόσταση, τονίζοντας ότι δεν θα τον ακολουθούσε σε ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Όπως σημείωσε, ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έχει επιλέξει έναν διακριτό δρόμο από την Αριστερά, με το δικό του πολιτικό rebranding να ξεκινά από τη νέα του τοποθέτηση.

Ο Σακελλαρίδης εξέφρασε την αντίθεσή του στη λογική των «μέσων όρων» στην πολιτική, θεωρώντας ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Κατά την άποψή μου δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή απέναντι στον Μητσοτάκη είναι μία πολιτική μέσων όρων, μία σούπα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο στο κέντρο για να προσεγγίσεις μεγαλύτερα ακροατήρια».

Αντιθέτως, όπως είπε, χρειάζονται καθαρές θέσεις και ιδεολογική τόλμη, ειδικά σε μια κοινωνία που πλήττεται από ανισότητες, χαμηλούς μισθούς, υπερφορολόγηση των χαμηλών στρωμάτων, και υποβάθμιση βασικών τομέων όπως η υγεία και η παιδεία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με ανησυχία στο φαινόμενο της ανόδου της Δεξιάς, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως ο λόγος της Δεξιάς καταφέρνει να «πιάνει» το λαϊκό αίσθημα γιατί εκφράζεται απροκάλυπτα και χωρίς προσχήματα.

Μιλώντας για την Αριστερά, επεσήμανε ότι η απαξίωσή της ξεκίνησε κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και επιδεινώθηκε στη φάση της ηγεσίας Κασσελάκη. Ο ίδιος θεωρεί ότι η πολιτική αλλαγή πορείας του Τσίπρα σηματοδοτεί μια σαφή απομάκρυνση από τις αρχές και τις αναφορές του παρελθόντος, κάτι που, όπως είπε, δεν μπορεί να ακολουθήσει.