Σάλος στο X με την ταυτότητα του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι απαντά για τον τρολ λογαριασμό

Έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις προκάλεσε τις τελευταίες ώρες στο X ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή διευκρινίσεις που θέλησε να δώσει για το όνομά του. Ο υπουργός Υγείας απάντησε σε χρήστη της πλατφόρμας, ξεκαθαρίζοντας ότι το «Άδωνις» δεν αποτελεί καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, αλλά μέρος του βαπτιστικού του ονόματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε φωτογραφία της παλιάς του αστυνομικής ταυτότητας, η οποία –όπως ανέφερε– έχει εκδοθεί πριν από 30 χρόνια και αναγράφει τα δύο του ονόματα. Στην ανάρτησή του έκανε λόγο για την τοξικότητα των social media, επισημαίνοντας ότι επανέρχεται διαρκώς ο ισχυρισμός πως το όνομά του είναι «καλλιτεχνικό».

Ο τηλεπωλητής λέει ψέματα ακόμα και για το όνομά του. https://t.co/HgMtef9ovx pic.twitter.com/p0hG9NdXoH — Megaloskouvas 🇬🇮 (@RamboJJ71) January 7, 2026

Ωστόσο, νέα συζήτηση πυροδοτήθηκε όταν, σε ερώτηση χρήστη σχετικά με το πώς διατήρησε την παλιά του ταυτότητα, εμφανίστηκε απάντηση από τον λογαριασμό «Νεοφιλελεύθερος23» σε πρώτο πρόσωπο. Το γεγονός αυτό οδήγησε πολλούς να κατηγορήσουν τον υπουργό ότι διατηρεί δεύτερο, ανώνυμο λογαριασμό, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω ότι, η τοξικότητα των social media είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Απαντώ χθες σε έναν γνωστό αριστερό λογαριασμό που ανακινεί πάλι την ιστορία ότι το όνομά μου «Άδωνις» είναι κάτι σαν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, ότι είμαι βαπτισμένος ως… pic.twitter.com/Tgiu2wVevK — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 8, 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε άμεσα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός του ανήκει. Όπως τόνισε, πρόκειται για άσχετο με τον ίδιο χρήστη, ο οποίος απάντησε αυτοβούλως σε πρώτο πρόσωπο, γεγονός που –κατά τον ίδιο– οδήγησε σε αδικαιολόγητες επιθέσεις εις βάρος του για ένα ανύπαρκτο ζήτημα. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του υπέρ της απαγόρευσης των ανώνυμων ψεύτικων λογαριασμών, υποστηρίζοντας ότι η ελευθερία έκφρασης πρέπει να συνοδεύεται από ευθύνη.

Στις αντιδράσεις εντάχθηκε και ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ζήτησε δημόσια εξηγήσεις για τον επίμαχο λογαριασμό. Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι δεν διαθέτει δεύτερο προφίλ και προειδοποίησε πως σε αντίθετη περίπτωση θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ακολούθως, η αρχική ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από νέα, στην οποία ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επέμεινε πως δεν έχει καμία σχέση με τον λογαριασμό «@Fileleftheros23». Ο κ. Καραμέρος δήλωσε ότι αποδέχεται καλόπιστα τη διευκρίνιση, σημειώνοντας ωστόσο ότι αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας που –όπως δεσμεύτηκε ο υπουργός– θα ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος κρύβεται πίσω από τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Μου τηλεφώνησε νωρίτερα και ενώ ήμουν στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη ο @AdonisGeorgiadi και δίνοντας τη διευκρίνιση που ζήτησα, επιμένει ότι κάποιος αγνωστος σε αυτόν (το δεξιό τρολ @Fileleftheros23 ) απάντησε για λογαριασμό του, περί της αστυνομικής του ταυτότητάς, και όχι ο… pic.twitter.com/UuC9TF83Kv — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) January 8, 2026

Για την επικοινωνία του με τον Γιώργο Καραμέρο αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας: «Επικοινώνησα με τον@karameros, δόθηκαν οι αμοιβαίες εξηγήσεις αυτός κατεβάζει την ανάρτηση του και εγώ αποσύρω τις απειλές περί μήνυσης. Σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίζω ότι δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τον λογαριασμό αυτόν».

Επικοινώνησα με τον @karameros δόθηκαν οι αμοιβαίες εξηγήσεις αυτός κατεβάζει την ανάρτηση του και εγώ αποσύρω τις απειλές περί μήνυσης. Σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίζω ότι δεν έχω καμμία απολύτως σχέση με τον λογαριασμό αυτόν. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 8, 2026