Σαμαράς για Σαββόπουλο: «Έφυγε, όμως μας άφησε το έργο του»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου:

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε, όμως μας άφησε το έργο του.

Μια παρακαταθήκη ρυθμού, στίχου, μελωδίας, διαρκούς συνειδησιακής αναζήτησης. Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος, αποτύπωσε για δεκαετίες τις αγωνίες και τα όνειρα ιδίως των νέων ανθρώπων.

Εκφράζω στους οικείους του τα συλλυπητήριά μου».