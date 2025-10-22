Μενού

Σαμαράς για Σαββόπουλο: «Έφυγε, όμως μας άφησε το έργο του»

To συλλυπητήριο μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

Reader symbol
Newsroom
Ο Αντώνης Σαμαράς στο Πολεμικό Μουσείο
Ο Αντώνης Σαμαράς στο Πολεμικό Μουσείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου:

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε, όμως μας άφησε το έργο του.

Μια παρακαταθήκη ρυθμού, στίχου, μελωδίας, διαρκούς συνειδησιακής αναζήτησης. Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος, αποτύπωσε για δεκαετίες τις αγωνίες και τα όνειρα ιδίως των νέων ανθρώπων.

Εκφράζω στους οικείους του τα συλλυπητήριά μου».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ