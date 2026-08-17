Σαμαράς για Τουρκία: «Διεθνής πειρατεία τα θαλάσσια πάρκα – Αυτά είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά»

Νέα παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας για θαλάσσια πάρκα, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση απέναντι στην Άγκυρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «διεθνή πειρατεία», υποστηρίζοντας ότι η τουρκική απόφαση αφορά θαλάσσια πάρκα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσει η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι εδώ και καιρό έχει προειδοποιήσει πως η πολιτική «Φιλίας» και κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να αντιδράσει «πριν να είναι αργά», ενώ άσκησε εκ νέου κριτική στην πολιτική των λεγόμενων «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- “ήρεμα νερά”… Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας;», διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς έθεσε ζήτημα προστασίας των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία επιχειρεί να τα περιορίσει.

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με “Φιλίες” και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας.

Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά.

Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία.

Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- “ήρεμα νερά”…

Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας;

Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;»