Σαμαράς: «Το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων - Να κάνει το ίδιο και για αυτή των Ελλήνων»

Δήλωση εξέδωσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από την κυβέρνηση του Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε «γενναίο βήμα» και «ιστορική εκπλήρωση χρέους».

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί προσδοκίες για αντίστοιχη αναγνώριση και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε, όπως είπε, «αποφασιστικό ανάχωμα» σε νεοοθωμανικές πολιτικές της Τουρκίας που, σύμφωνα με τον ίδιο, στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του κουρδικού λαού.

Παράλληλα, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την υποστήριξή της σε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία αναγνώρισης.

Αναλυτικά η δήλωη του Αντώνη Σαμαρά αναφέρει τα εξής: «Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα. Δηλαδη την αναγνώριση από το Ισραήλ και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού. Οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία».