Σαμαράς: «Κάποιος κάνει λάθος» - Απάντηση από το περιβάλλον του στα σχόλια Παπασταύρου για τη Chevron

Στον απόηχο της σφοδρής κριτικής που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της συμφωνίας για τη παραχώρηση θαλάσσιων οικοπέδων στην αμερικανική Chevron, συνεργάτες τους σχολίασαν την απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος.

«Πρώτον, Το τριεθνές δεν είναι στα πλευρικά όρια. Δεύτερον, η Αίγυπτος δεν έχει ενστάσεις. Τρίτον , είναι προφανές ότι η σύμβαση δεν ακυρώνει το -παράνομο- Τουρκολιβυκο μνημόνιο, όπως έλεγε η κυβέρνηση. Επομένως, κάποιος άλλος κάνει λάθος», αναφέρουν.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου είχε κληθεί να απαντήσει στις αιτιάσεις Σαμαρά, δηλώνοντας πως στην προκειμένη δεν έχει σωστή ενημέρωση και πως οι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρίες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών.

Σαμαράς - Παπασταύρου: Τι υποστήριξε ο υπουργός

Ειδικότερα είχε πει; «Δυστυχώς εν προκειμένω δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Μην αδικείτε τον εαυτό σας δεν χορηγούνται έτσι κυριαρχικά δικαιώματα”, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Οι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρίες δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν όμως σημασία για το Διεθνές Δίκαιο και την πατρίδα. Το γεγονός ότι υπάρχει το τουρκολιβυκό και ρηματική διακοίνωση της Λιβύης αλλά η εταιρία έρχεται και επενδύει και συμφωνεί έχει σημασία. Δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει την τουρκική και γι’ αυτό οι αντιδράσεις της Τουρκίας».

Αναφερόμενος στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως πρόκειται για νομική πρόβλεψη που ρυθμίζει αποκλειστικά το ζήτημα κατανομής της ευθύνες και προστατεύει το δημόσιο συμφέρον.

«Ο τελικός λόγος ανήκει στην Ελλάδα, δεν έχει χαθεί κανένας έλεγχος», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «δεν μπορούμε να βλέπουμε σκιές εκεί που υπάρχει φως. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κατευνασμό όταν έχουμε τον Κίμωνα και τα Ψαρά στη Κύπρο και τα F16».

