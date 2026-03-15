Σαμαράς με ασπρόμαυρο κασκόλ στη φιέστα της Καλαμάτας: Η θερμή αγκαλιά με τον Χαρίτση

Ο Αντώνης Σαμαράς τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα στη μεγάλη γιορτή της Καλαμάτας για την άνοδο στη Stoiximan Super League. Ο πρώην πρωθυπουργός και ανεξάρτητος βουλευτής έδωσε το «παρών» στο γήπεδο μετά από επίσημη πρόσκληση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιώργου Πρασσά.

Δείχνοντας τη στήριξή του στην ομάδα της πόλης, ο κ. Σαμαράς φόρεσε ένα ασπρόμαυρο κασκόλ της θρυλικής «Μαύρης Θύελλας». Κατά την παρουσία του εκεί, περπάτησε στο γήπεδο, χαιρέτησε και συνομίλησε με αρκετό κόσμο σε πολύ χαλαρό κλίμα.

Το στιγμιότυπο που ξεχώρισε στις εξέδρες των επισήμων ήταν η συνάντησή του με τον Αλέξη Χαρίτση. Οι δύο άνδρες χαιρετήθηκαν και αγκαλιάστηκαν θερμά, ενώ στην παρέα τους βρισκόταν και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Όλα αυτά εκτυλίχθηκαν στο πλαίσιο μιας ιστορικής ημέρας για το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό Β', πραγματοποιήθηκε η απονομή του τροπαίου στην Καλαμάτα, σφραγίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία και την πανηγυρική επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.