Σαρακήνικο: Τροπολογία στη Βουλή για αναστολή των οικοδομικών εργασιών

Τροπολογία, που -μεταξύ άλλων- προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχές που εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) και την αναστολή οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου (όπως το περίφημο Σαρακήνικο), όπου εντοπίζεται μοναδικός γεωλογικός σχηματισμός, έως την έκδοση ΕΠΣ, κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα ΑΠΕ και εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης η χρηματοδότηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ) από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης και ο ορισμός αρμόδιας αρχής για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και για την έγκριση εισόδου-εξόδου σε υποδομές αρμοδιότητας των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ.