Σδούκου για αμβλώσεις και Καρυστιανού: «Τα δικαιώματα της γυναίκας δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

Απάντηση στις δηλώσεις στης Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, ενώ τοποθετήθηκε και για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες και τη συνολική εικόνα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Αναφερόμενη στις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων, η κ. Σδούκου ήταν κατηγορηματική. «Ως γυναίκα και ως πολιτικός, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα», δήλωσε χαρακτηριστικά, κατά το ΑΜΠΕ.

Πρόσθεσε ότι «η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ανεπίτρεπτη». Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα δικαίωμα «απολύτως κατοχυρωμένο, λυμένο εδώ και δεκαετίες», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι ούτε υπό διαβούλευση ούτε υπό διαπραγμάτευση».

Σδούκου για αγρότες και Μητσοτάκη: «Εξαντλήθηκαν τα δημοσιονομικά περιθώρια»

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη «φάνηκε ξεκάθαρα πως εξαντλήθηκε πραγματικά κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο».

Διαβάστε ακόμα: Βαρουφάκης: Προκαταρκτική εξέταση για το ecstasy - «Δεκάχρονη δολοφονία χαρακτήρα»

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό «δεν σημαίνει πως η συζήτηση δεν έχει νόημα», καθώς «τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν σοβαρά και απαιτούν συνέχεια και βάθος χρόνου».

Χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «ένα νέο ξεκίνημα για όλους», που σημαίνει «να αφήσουμε πίσω τα μπλόκα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση όσων ήδη δρομολογήθηκαν», όπως το φθηνότερο ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, αλλά και στη συζήτηση για τα επόμενα βήματα.