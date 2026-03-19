Σε άλλη γραμμή Φάμελλος και Πολάκης στην Πολιτική Γραμματεία: Διάσταση απόψεων με Τσίπρα στο επίκεντρο

Απέναντι στη γραμμή Πολάκη για αποκλειστικά αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση που οι προοδευτικές δυνάμεις δεν απαντήσουν εντός διμήνου αλλά και δεν συμφωνήσουν με τους όρους της δικής του πλατφόρμας, τάχθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία.

«Σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να μην προκαλέσει ένταση, περιέγραψε τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι συμμαχίες με το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν ένα ιστορικό λάθος, αλλά και με τη Νέα Αριστερά, η οποία δεν ξεκαθαρίζει αν θέλει να έχει ρόλο στη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου.

Μάλιστα, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας υποστήριξε τη γραμμή του Σωκράτη Φάμελλου, που όπως ανέφεραν, συμβαδίζει με την πολιτική για ενότητα στο χώρο της Κεντροαριστεράς και με καθοριστικό τον ρόλο του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Παραμένοντας στη δική του γραμμή, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παύλος Πολάκης πρότεινε να συνταχθεί επιστολή με προγραμματικό περιεχόμενο και χρονικό ορίζοντα διμήνου προκειμένου να συγκροτηθεί εκλογική συμμαχία. Ένα κάλεσμα που θα απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στο ΜέΡΑ25, στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και στο ΚΚΕ.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως αν η απάντηση είναι αρνητική, ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει μόνος του. «Να μην φοβηθούμε να το πούμε», είπε σύμφωνα με πηγές μέσα από τη συνεδρίαση, ενώ προέτρεψε πως «πρέπει να απευθυνθούμε ηγεμονικά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό πολιτικό ρεύμα που έχει στελέχη που μπορούν να παράξουν γραμμή και σχέδιο, κάτι που δεν έχουν τα «ινστιτούτα» και ειδικά του Τσίπρα με χαμηλού κύρους ειδικούς και πανεπιστημιακούς». Επίσης, φέρεται να τόνισε ότι «επέδειξα κομματικότητα, διαφωνούσα με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για Τσίπρα αλλά δεν βγήκα στα «κλαριά». Τώρα όμως φτάνει πια, γιατί πλησιάζουμε σε σημείο χωρίς επιστροφή». Ενώ συμπλήρωσε πως για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ «δεν μιλάω εγώ αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες «Αυγής» και «Κόκκινο» στο νέο φορέα του Τσίπρα όπως κάνει ο Βασιλειάδης».

ΣΥΡΙΖΑ: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στην Κεντρική Επιτροπή

Είναι ξεκάθαρο πως ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου στην Κουμουνδούρου έγινε ένα πρώτο «ξεκαθάρισμα» λογαριασμών από τις δύο πλευρές. Το δίλημμα αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ή νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η πλειοψηφία εκτιμά πως θα ήταν καταστροφικό. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης φέρεται να χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία «σημείο χωρίς επιστροφή» για το κόμμα που κινδυνεύει υπαρξιακά όσο καθυστερεί να λάβει καίριες αποφάσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

«Ούτε απομόνωση, ούτε αυτοδιάλυση. Συντεταγμένη πορεία», με απεύθυνση συνεργασίας σε όλους, πρότεινε ο Νίκος Παππάς. «Να αποκλείσουμε το σενάριο της αυτόνομης καθόδου γιατί έτσι φαίνεται η εμπιστοσύνη μας στη στρατηγική των συμμαχιών», επεσήμανε ο Κώστας Ζαχαριάδης, συμπληρώνοντας πως «δεν μπορεί κανείς να αγνοεί τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα. Είναι καθοριστικός παράγοντας και έχει μεγάλη απήχηση και στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ». Η πρωτοβουλία του Γιώργου Παναγιωτόπουλου – από την «ομάδα» του Παύλου Πολάκη – να ζητήσει την παραπομπή του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος απομονώθηκε από την Πολιτική Γραμματεία.