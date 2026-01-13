Σε «ανοιχτή σύγκρουση» κυβέρνηση και «σκληροί» των μπλόκων – Το αυστηρό μήνυμα που στέλνει το Μαξίμου

Με την έκθεση της αδιάλλακτης στάσης, τη φωτογράφηση υποκρυπτόμενων σκοπιμοτήτων και τη σαφή προειδοποίηση ότι η ανοχή εξαντλήθηκε και περαιτέρω κλιμάκωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις συνέπειες του νόμου ο οποίος θα εφαρμοστεί, αντιδρά η κυβέρνηση στο νέο χθεσινό «όχι» του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων στη Νίκαια στη σημερινή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε οριστεί για τη 1 το μεσημέρι.

Κατ’ ουσίαν το Μέγαρο Μαξίμου χρεώνει τον «μουτζούρη» για το ναυάγιο της πρώτης συνάντησης και τον τορπιλισμό του διαλόγου σε όσους αρνούνται ακόμη και τώρα να προσέλθουν σε αυτόν, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις για τον αριθμό της κάθε αντιπροσωπείας ως «πρόσχημα».

Κυβερνητικές πηγές ξεκαθάριζαν χθες βράδυ ότι οι διαρκείς προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να εξαντλήσει κάθε περιθώριο επιείκειας για έναν «ουσιαστικό διάλογο» μέσω της αποδοχής μιας 25μελούς Επιτροπής έναντι της 20μελούς που είχε δεχτεί το Μέγαρο Μαξίμου – και παρά την εκ των υστέρων αμφισβήτηση ενός στοιχείου που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί - έπεσαν στο κενό.

Εξού και σήμερα θα πραγματοποιηθεί μόνο μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αυτή στις 3 το μεσημέρι με τη δεύτερη ομάδα εκπροσώπων αγροτών και κτηνοτρόφων των μπλόκων (από Πράσινα Φανάρια κλπ) με τους οποίους οι υπόλοιποι διαφωνούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι συζήτησης.

«Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», υπογράμμισαν κυβερνητικές πηγές έναντι της νέας άρνησης όσων έλαβαν μέρος στη χθεσινή σύσκεψη του πανελλαδικού συντονιστικού στη Νίκαια.

Ο Πρωθυπουργός «δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων»

Το Μέγαρο Μαξίμου είχε διακηρύξει τη βούλησή του για έναν ουσιαστικό διάλογο, είχε διαμηνύσει ωστόσο δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι ο Πρωθυπουργός «δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων».

Είχε, δε, καταστήσει σαφές στην άλλη πλευρά ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας προκειμένου «να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα “πανηγύρι” όπου δεν θα βγαίνει καμία άκρη».

Υπό τις πληροφορίες, δε, των εμποδίων που έμπαιναν στην πολυπόθητη συνάντηση, ο κ. Μαρινάκης είχε φροντίσει να καταδείξει εκ των προτέρων τους υπεύθυνους για την κλιμάκωση της έντασης, τονίζοντας πως «στο διάλογο δεν προσέρχεται όποιος δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία ζητάει και δεν πιστεύει στην λύση» ενώ αναδεικνύονται και οι πραγματικές προθέσεις του τις 40 ημέρες των κινητοποιήσεων.

Στο ίδιος μήκος κύματος μετά τα επίσημο όχι στο διάλογο και το σημερινό ραντεβού από τη Νίκαια, κυβερνητικές πηγές καταλόγιζαν ευθέως σε μια μικρή μειοψηφία των εκπροσώπων των συγκεκριμένων μπλόκων «εξυπηρέτηση προσωπικών επιλογών ή κομματικών σκοπιμοτήτων των λίγων» αντί για την υπηρέτηση των συμφερόντων των πολλών, δηλαδή περίπου 600.000 γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων της χώρας για τους οποίου η κυβέρνηση επιδιώκει από την πρώτη στιγμή το διάλογο.

«Η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική», ήταν το μήνυμά τους, υπό την ταυτόχρονη υπόμνηση ότι η πολιτεία τήρησε κάθε υπόσχεση και μετά την έγκριση της ΕΕ ολοκλήρωσε το σύνολο των πληρωμών 3,8 δις ευρώ, υλοποιώντας και την πλειονότητα των αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Σε ανοιχτή σύγκρουση κυβέρνηση και «σκληροί» των μπλόκων

Σε κάθε περίπτωση η κατάρρευση της νέας προσπάθειας συνεννόησης μεταξύ των πλευρών για την άρση του αδιεξόδου λόγω της νέας εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση, οδηγεί πλέον κυβέρνηση και «σκληρούς» των μπλόκων σε ανοιχτή σύγκρουση.

«Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές», τονίζουν κυβερνητικές πηγές απαντώντας στις πληροφορίες για νέους πολύωρους αποκλεισμούς των εθνικών οδών και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξάλλου είχε διαμηνύσει πως «μετά από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και όλες αυτές τις πληρωμές, και μετά και από την επικείμενη αυριανή συνάντηση, δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε για περαιτέρω κλιμάκωση και το κυριότερο, καμία δικαιολογία και για τις Αρχές για περαιτέρω ανοχή, η οποία νομίζω ότι έχει ξεπεράσει ακόμα και αυτήν των προηγούμενων ετών».

Κοινώς το μήνυμα είναι σαφές: Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα βρεθεί αντιμετώπιση με πιο δυναμική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, την ΕΛ.ΑΣ και τη δικαιοσύνη, με πρόστιμα και διώξεις για παρακώλυση των συγκοινωνιών.