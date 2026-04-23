Σε επαγρύπνηση η κυβέρνηση για την κρίση διαρκείας λόγω πολέμου - Σε «εφεδρεία» άλλα 200 εκατ. ευρώ

Το βλέμμα στραμμένο στην αβεβαιότητα που προκαλεί η παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει στραμμένο ο Πρωθυπουργός, εκπέμποντας μήνυμα επαγρύπνησης και προετοιμασίας για τους μήνες που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Ενώ, παράλληλα, υψώνει αναχώματα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ο πληθωρισμός που μπορεί να εξανεμίσει γρήγορα τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Εξ ού και το οικονομικό επιτελείο διατήρησε ως εφεδρεία από το υπερ-πλεόνασμα του 2025 ένα ποσό της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον παρεμβάσεις.

Κρίνοντας ότι έναντι ενός νέου και ισχυρότερου ενεργειακού σοκ από εκείνο που πυροδότησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, απαιτείται συντονισμένη απάντηση της Ευρώπης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε κατά τη χθεσινή συζήτησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ότι: «θα ήθελα να παροτρύνω όλους μας να επιδεικνύουμε πολύ περισσότερο πραγματισμό και να έχουμε έτοιμο ένα Plan Β σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί, επειδή ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι σημαντικός. Και κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να στηρίξει τις κοινωνίες μας επ' αόριστον χωρίς κάποια μορφή ευρωπαϊκής στήριξης».

Το ζήτημα θα τεθεί επί τάπητος και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα, Πέμπτη (23/04), και αύριο στην Κύπρο.

Οι στόχοι στο εσωτερικό και τα μηνύματα μέσω των 8 μέτρων

Στο εσωτερικό πάντως ο Πρωθυπουργός επιδιώκει με «όπλο» το υπερ-πλεόνασμα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς πιέσεις και να στηρίξει τους οικονομικά ασθενέστερους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές. Τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν καλύπτουν το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

«Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Πράγματι, κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι, όμως, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε», σημείωσε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, μιλώντας για το «μερίδιο σιγουριάς και προκοπής» που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας «και το μοιράζεται με την κοινωνία της».

Τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός μέσω της νέας δέσμης 8 μέτρων ήταν πολλαπλά.

Σύμφωνα με συνεργάτες του ανέδειξε πως κόντρα σε ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης και αποτυχημένες πρακτικές του «λεφτά υπάρχουν» και «δώστα όλα» η κυβέρνηση επιλέγει την άμεση ενίσχυση των νοικοκυριών χωρίς να εκτροχιάζει τη δημοσιονομική ισορροπία.

«Απέναντι στις ισοπεδωτικές λογικές της αντιπολίτευσης απαντούμε με στοιχεία. Η Ελλάδα, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πετυχαίνει τα τελευταία χρόνια έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας μειώσει ταυτόχρονα πάνω από 83 φόρους και εισφορές», υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Το κυβερνητικό επιτελείο επισημαίνει ότι τα τα μέτρα είναι αποτέλεσμα της συνετούς πολιτικής της κυβέρνησης, που δημιουργεί πλεονάσματα μέσα από την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την εξοικονόμηση δαπανών και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Και βάζοντας στο «κάδρο» το ΠΑΣΟΚ, κυβερνητικές πηγές, τονίζουν ότι: «απέναντι στους «ανεύθυνους λαϊκισμούς του ΠΑΣΟΚ, που το προηγούμενο διάστημα "δαιμονοποιούσε" τα πλεονάσματα και τώρα ζητάει ακόμα υψηλότερα, απαντούμε με υπευθυνότητα και πολιτικές, οι οποίες στηρίζουν τους πολίτες και ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας για να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος».