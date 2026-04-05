Σε ετοιμότητα το Μαξίμου: Διάγγελμα Μητσοτάκη και σύσκεψη για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Με ένα πυκνό πρόγραμμα δραστηριοτήτων ξεκινά η εβδομάδα για τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την προστασία της εγχώριας οικονομίας.

Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την ημέρα του με δημόσια τοποθέτηση, απευθυνόμενος στους πολίτες για τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Θα πραγματοποιηθεί κρίσιμη σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η κατάσταση στην ελληνική αγορά και οι πιθανές επιπτώσεις που προκύπτουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στόχος της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση των δεδομένων και ο σχεδιασμός παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την αναχαίτιση τυχόν πληθωριστικών πιέσεων.