Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία: Μαζί με τον γιο του ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

​Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, διαδικασία από την οποία θα αναδειχθούν οι νέοι τοπικοί εκπρόσωποι του κόμματος σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) καθώς και της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ, η συμμετοχή των μελών κρίνεται ήδη μεγάλη.

Όπως επισημαίνουν τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, τόσο στα φυσικά εκλογικά κέντρα όσο και στο πεδίο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

​Σημειώνεται ότι η εκλογική διαδικασία είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 19:00.

Εκλογές στη Νέα Δημοκρατία: Μαζί με τον γιο του ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Παράλληλα, το εκλογικό του δικαίωμα για τις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας άσκησε το απόγευμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.

​Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Πνευματικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων λίγα λεπτά μετά τις 18:00. Κατά την άφιξή του στο εκλογικό κέντρο, ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής από μέλη και φίλους του κόμματος που βρίσκονταν στο σημείο για την εκλογική διαδικασία.

«Γέμισαν οι κάλπες» ήταν το πρώτο σχόλιο του κ. Μητσοτάκη όταν έφτασε στη γραμματεία, ενώ και σε δήλωσή του αργότερα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους 122.000 πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία, πολλοί εξ αυτών για πρώτη φορά, όπως είπε.

Στη δήλωσή του, από το Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων όπου ψήφισε πριν από λίγο για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

Με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ. Μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση για το γεγονός ότι 122.000 πολίτες ενεγράφησαν για να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Πολλά από τα μέλη τα οποία ενεγράφησαν είναι νέα, συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εσωκομματικές μας εκλογές.

Να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί λόγω των περιορισμών που έχουμε βάλει θα έχουμε μια σημαντική ανανέωση στους Προέδρους και στα μέλη των αιρετών μας οργάνων.

Και να επαναλάβω για άλλη μία φορά ότι η ΝΔ αντλεί δύναμη από τα μέλη της. Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη που εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων.

Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη, η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα ακρίβειας με μέτρα στήριξης, κάποια από τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από αύριο, όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα τα δει, θα τα εισπράξει και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία στους εκλεγέντες.

Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτή τη μαζική συμμετοχή, η οποία θα μας αναγκάσει απ’ ότι αντιλαμβάνομαι να παρατείνουμε και το ωράριο κλεισίματος των καλπών πέραν των 7. Πιστοποιείται και πάλι τα μέλη της ΝΔ παλιοί και νέοι φίλοι ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας».