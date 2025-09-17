Σε ποια περιφέρεια θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ ο Λοβέρδος - Το παρασκήνιο της «μεταγραφής»

Παραμένοντας πιστός στο δοκιμασμένο και νικηφόρο για τον ίδιο τρίπτυχο «ενότητα - ανανέωση - διεύρυνση» και προσθέτοντας στους λόγους για την ανάγκη συσπείρωσης ευρύτερων δυνάμεων με στόχο την πολιτική σταθερότητα αυτόν της διεθνούς συγκυρίας αβεβαιότητας δίπλα στον κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού, ο Πρωθυπουργός έδωσε χθες επισήμως τα χέρια με τον Ανδρέα Λοβέρδο για την προσχώρηση του πρώην Υπουργού και Προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες» στη ΝΔ.

Η στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνσης της παράταξης εξάλλου ήταν η πολιτική κατεύθυνση που είχε χαράξει ξεκάθαρα από το 2019 οπότε και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ έχει ταυτιστεί και με το ζητούμενο της αυτοδυναμίας με διακύβευμα μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας.

«Άλλωστε οι μεγάλες πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών (ψηφιακό κράτος, μεταρρύθμιση της υγείας και της παιδείας, ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω μείωσης της φορολογίας) δεν έχουν αριστερό ή δεξιό πρόσημο», σημειώνουν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ και ο ίδιος επέμεινε χθες ότι μακριά από ταμπέλες και δόγματα και με προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής των πολιτών «η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα».

Αυτό ήταν και ένα είδος απάντησης στα μετέπειτα δηλητηριώδη πυρά της Χαριλάου Τρικούπη περί «εξαργύρωσης» της στάσης του κ. Λοβέρδου απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

Το παρασκήνιο της ένωσης δυνάμεων με τον Λοβέρδο

Το πολιτικό φλερτ με τον Ανδρέα Λοβέρδο ήταν εμφανές εδώ και πολλούς μήνες. Οι πληροφορίες πάντως θέλουν τον ίδιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκονται σε συνεννόηση τουλάχιστον από τον περασμένο Μάρτιο με φόντο τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος. Ο πολιτικός γάμος όμως έμεινε σε αναμονή, αφενός - όπως λέγεται - για να αποφευχθούν πιθανές βολές περί ανταλλαγμάτων για τη στάση του Ανδρέα Λοβέρδου στην τραγωδία των Τεμπών, αφετέρου ώστε η προσχώρηση να γίνει με οργανωμένο τρόπο και την ταυτόχρονη διάλυση του κόμματος «Δημοκράτες».

Εν μέσω θέρους οι συζητήσεις φέρονται να συνεχίστηκαν πιο εντατικά, εξ ού και ο κ. Λοβέρδος δήλωνε τον περασμένο Ιούλιο βέβαιος ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές «ως υποψήφιος θα είμαι παρών» παραπέμποντας για περισσότερα στον Σεπτέμβριο. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε κατά τις ίδιες πληροφορίες μετά τη θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου με ορόσημο επίσημων ανακοινώσεων τις ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι την ώρα που ο Ανδρέας Λοβέρδος με τους 4 στενούς συνεργάτες του και στελέχη του κόμματος (Μαρία Μηλίνη, Τατιάνα Δουβαρά, Παναγιώτη Κόνσουλα, Γιάννη Βούρο) όδευαν προς το Μέγαρο Μαξίμου έτερη συνεργάτης του κατέθετε στον Άρειο Πάγο τα απαιτούμενα έγγραφα για την αναστολή λειτουργίας των «Δημοκρατών».

Από το μεσημέρι άλλωστε η επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος είναι ανενεργή, ενώ σε μια πρόχειρη αναζήτηση ως ημερομηνία διάλυσής του αναφέρεται η 16η Σεπτεμβρίου 2025. Όσο για την επόμενη μέρα; Καλά διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές στο Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών.

Προσήλωση και στις δεξιές ρίζες της παράταξης

Η διεύρυνση προς το κέντρο πάντως δεν σημαίνει επουδενί την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ιδρυτικές αξίες και την παράδοση της Νέας Δημοκρατίας με πιο δεξιό πρόσημο, αλλά ισορροπία μεταξύ εκείνων των στοιχείων που όπως έχει πει ο ίδιος ο χρόνος απέδειξε σωστά και χρήσιμα και των τολμηρών - ασφαλών βημάτων που απαιτούν οι νέες συνθήκες για το καλό της πατρίδας και του έθνους.

Εξ ού και σε μία σειρά από κρίσιμα εθνικά ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και η άμυνα η ασκούμενη κυβερνητική πολιτική είναι πιο σκληρή. Η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας παραμένει ψηλά στις κυβερνητικές προτεραιότητες με χειροπιαστές αποδείξεις. Σε αυτό το πλαίσιο στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στις 11 το πρωί αναμένεται να εγκριθούν μεταξύ άλλων η προμήθεια της 4ης φρεγάτας Berlharra και η υποστήριξη των υπερσύγχρονων μαχητικών Rafale.

Παράλληλα, στο μεταναστευτικό η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική με προμετωπίδα τη φύλαξη των συνόρων, εκπέμποντας, ιδίως προς την Ανατολική Λιβύη απ’ όπου οι ροές παράνομων μεταναστών προς Κρήτη αυξήθηκαν ξανά, το μήνυμα ότι για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα ισχύει η αναστολή του ασύλου.

Μόλις προχθές εξάλλου στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη «για μια ακόμα πιο συντονισμένη προσπάθεια προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών, επισημαίνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στα κράτη της πρώτης γραμμής».