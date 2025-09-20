Σέρρες: Αγρότες πέταξαν νερά και καφέδες στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένταση επικράτησε στις Σέρρες όταν διαμαρτυρόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι μετά από έντονο διάλογο, πέταξαν νερά και καφέδες προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό, στο πλαίσιο της 10ης SEREXPO.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον εκθεσιακό χώρο του 5ου Συνέδριου Αγροτικής Οικονομίας που θα μιλούσε ο υφυπουργός.

Οι 100 περίπου αγρότες είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα του αριθμού ταυτότητας ακινήτου.

Περίμεναν τον κ. Ανδριανό την ώρα των δηλώσεων του στα ΜΜΕ και είχαν έναν έντονο διάλογο μαζί του, κάποιοι τον αποδοκίμασαν και η κατάσταση ξεκίνησε να βγαίνει εκτός ελέγχου.

Ο Υφυπουργός διατήρησε την ψυχραιμία του, απαντώντας στα θέματα που του έθεσαν οι αγρότες.



Παρά το γεγονός ότι τους εγγυήθηκε ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί την επόμενη εβδομάδα, οι αγρότες ξεκίνησαν να του εμποδίζουν την είσοδο στο συνέδριο με αποτέλεσμα η ένταση να κορυφωθεί και εκείνοι να πετούν νερά και καφέδες εναντίον του. Τελικά ο κ. Ανδριανός αποχώρησε από το Συνέδριο.

Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για την ευλογία

Χθες, ξεκίνησε και η έφοδος των δέκα ημερών για την εξάλειψη της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, με απολυμαντικούς σταθμούς σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Ωστόσο και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας δεν γλίτωσε την έντονες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, οι οποίοι κάνοντας έφοδο στον απολυμαντικό σταθμό του Μακρυχωρίου Λάρισας, διαμαρτυρήθηκαν έντονα για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων

Μέχρι στιγμής 17 απολυμαντικοί σταθμοί έχουν στηθεί σε ολόκληρη τη Θεσσαλία ενώ φορτηγά που μεταφέρουν ζώα, γάλα και ζωοτροφές απολυμαίνονται σε τοπικές οδούς και αφού πάρουν το πιστοποιητικό στα χέρια τους οι οδηγοί κατευθύνονται στις κτηνοτροφικές μονάδες .

Όπως διαβεβαίωσε ο κ. Κέλλας, «από τη Δευτέρα τα μέτρα ενισχύονται , με εφόδους των συνεργείων ακόμη και μέσα στις κτηνοτροφικές μονάδες.