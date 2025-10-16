Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα στην κυβέρνηση: Από το «αντεργατικό έκτρωμα» έως τη «στήριξη στον σφαγέα Νετανιάχου»

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία του στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Με σκληρή γλώσσα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «μπορεί να μην τολμήσατε να έρθετε στη Βουλή τις προηγούμενες δύο ημέρες για να υπερασπιστείτε το αντεργατικό σας έκτρωμα», συνδέοντας την «πολεμική προπαρασκευή» με την «εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας».

Ο κ. Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «τα λεφτόδεντρα τα βρίσκετε μονάχα για τους Νατοϊκούς εξοπλισμούς», ενώ αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, σημειώνοντας πως «κατοχή πολύχρονη υπάρχει και στην Κύπρο με την Τουρκική εισβολή αλλά κατοχή υπάρχει και στην Παλαιστίνη αλλά εκεί είστε με τον κατακτητή».

Συνεχίζοντας, υπενθύμισε τις κυβερνητικές δηλώσεις μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους το 2023, λέγοντας ότι «καλλιεργούσατε στον λαό μας ψεύτικες προσδοκίες, με σκοπιμότητα», ενώ χαρακτήρισε τα «ήρεμα νερά» ως «κυβερνητικό κατασκεύασμα για να προωθηθεί το παζάρι για τη νατοϊκή συνοχή στην περιοχή».

Με αιχμηρό ύφος πρόσθεσε: «Μπορεί να έχετε μπει κι εσείς στο φαν κλαμπ του Τράμπ, εκεί που είναι ήδη ο κ. Βελόπουλος και ο κ. Γεωργιάδης».

Η κριτική του κορυφώθηκε με αναφορά στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ: «Ήσασταν ίσως ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφτηκε το Ισραήλ για να εκφράσετε τη στήριξή σας στον σφαγέα Νετανιάχου. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένος με τον αριθμό των 68.000 νεκρών… Συνολικά η στάση της κυβέρνησής σας ήταν ντροπιαστική για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

Κλείνοντας, απευθύνθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό: «Αλήθεια κ. Πρωθυπουργέ, πως νοιώσατε στα πίσω καθίσματα σε ρόλο ντεκόρ την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε το ρόλο ρυθμιστή στη Γάζα και με τον Τραμπ να του πλέκει το εγκώμιο; Εσείς κ. Βελόπουλε που το παίζετε και υπερπατριώτης»;