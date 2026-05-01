Σφοδρή κριτική Κεραμέως σε Ανδρουλάκη για την 4ήμερη εργασία: «Επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική πρόταση»

Σφοδρή κριτική στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα άσκησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία μου, θα δει ότι είμαι πολύ ανοιχτή σε προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ όμως έχουμε μια πρόταση με 3 χαρακτηριστικά: επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ και σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει η συζήτηση για τη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, με ορίζοντα τις 32 ή τις 35 ώρες και χωρίς μείωση αποδοχών.

«Ο κ. Ανδρουλάκης μάς λέει για τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές χωρίς όμως να μας λέει ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα. Είναι μια πρόταση που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους».

«Ας πούμε ότι δουλεύει κάποιος σε ένα μανάβικο. Του λέει ο κ. Ανδρουλάκης “πλέον θα δουλεύεις Δευτέρα-Πέμπτη, θα πληρώνεσαι όμως σαν να δουλεύεις πλήρη εβδομάδα Δευτέρα-Παρασκευή”. Αυτό σημαίνει ότι το μανάβικο θα πρέπει να προσλάβει κάποιον άλλον για την επιπλέον ημέρα. Άρα επί της ουσίας επιβαρύνεται πολύ το κόστος εργασίας, κάποιες επιχειρήσεις δεν θα το αντέξουν αυτό. Αυτές που θα ζοριστούν και θα το αντέξουν, πού θα μετακινηθεί αυτό το κόστος;», υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως.

«Έχει νομοθετηθεί στη Γαλλία, όπου έχει εφαρμοστεί. Η Γαλλία έχει από τις υψηλότερες ανεργίες αυτήν τη στιγμή που μιλάμε. Ξέρετε ότι πριν από 2 μήνες είχε υψηλότερη ανεργία από την Ελλάδα; Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Βγήκε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε μια πρόταση που αλλάζει τόσες ζωές στην αγορά εργασίας της χώρας και δεν είχε μισό αριθμό. Πώς θα επηρεάσει ασφαλιστικές εισφορές και ταμεία;», κατέληξε.

