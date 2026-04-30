Μαρινάκης: «Η πρόταση Ανδρουλάκη για 4ήμερη εργασία οδηγεί σε λουκέτα, ανεργία, ακρίβεια»

Στην ενημέρωση προς τους πολιτικούς συντάκτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη για την κυβέρνηση: «Καθόμουν και σκεφτόμουν στη μάχη που θα δώσουν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης για τη δεύτερη θέση τι άλλο θα ακούσουμε τα αυτάκια μας, περίπου ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές του 2027.

Η μάχη θα είναι διπλή. Κατ' αρχάς ως προς την ποιότητα λόγου ανταγωνίζονται ποιος θα κερδίσει τη μάχη του προοδευτικού χώρου και ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής της πάνω και κάτω πλατείας.

Στην άλλη μάχη, ποιος θα δώσει τα περισσότερα, φοβάμαι τι θα πει ο ένας για να ανταγωνιστεί τον άλλο -ο κ. Τσίπρας έχει ντοκτορά, φοβάμαι ότι η δεκαετία του '80 και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα μοιάζουν με μία λελογισμένη πολιτική και κοστολογημένα προγράμματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Το σχόλιο Μαρινάκη για την πρόταση Ανδρουλάκη για 4ήμερη εργασία

Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Ν. Ανδρουλάκη για 4ημερη εργασία, ο Π. Μαρινάκης ανέφερε ότι ήταν επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη. «Οδηγεί σε τρεις συνέπειες. Λουκέτα των επιχειρήσεων, ανεργία και περαιτέρω ακρίβεια για τους πολίτες επιπλέον της ήδη υπάρχουσης και επίπονης ακρίβειας», τόνισε.

«Είναι λες και το είπε άνθρωπος που δεν έχει περάσει ούτε απέξω από τη χώρα. Αν μπεις σε μια επιχείρηση το πρώτο που θα σου πουν είναι ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους και το δεύτερο να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος.

Και έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλαπλασιάζει αυτά τα δύο αιτήματα των εργοδοτών», συμπλήρωσε εξηγώντας ότι «ο κ. Ανδρουλάκης είπε μια πρόταση η οποία τινάζει στον αέρα αν εφαρμοστεί το σύνολο των επιχειρήσεων».

Για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, απάντησε «περιμένουμε να κατατεθεί, να την μελετήσουμε και τότε θα τοποθετηθούμε». Πρόσθεσε πως «αυτή η δήθεν καθεστωτική κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να καταθέτει πρόταση που μπορεί να ψηφιστεί με λιγότερους από 150 βουλευτές».

Κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση του Προκόπη Παυλόπουλου για τις υποκλοπές ανέφερε πως επιστήμονες όπως ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξέρουν πως όταν εκδίδει μία διάταξη ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που αποτέλεσε την εισήγηση του συνόλου των δικαστών και εισαγγελέων της χώρας, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι ταυτοτικό στοιχείο του πολιτεύματός μας η διάκριση των εξουσιών.

Ερωτηθείς για το βίντεο με την παιδίατρο που δούλευε επί 4 μερόνυχτα, παρέπεμψε σε απάντηση του υπουργού Υγείας. «Είναι αυτονόητος ο σεβασμός σε κάθε εργαζόμενο, ειδικά σε εκείνες και εκείνους που υπηρετούν στο ΕΣΥ. Γίνονται σημαντικά βήματα», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για τις ευθύνες σχετικά με τη δράση 89χρονου προχθές, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως είναι ένα προβληματικό περιστατικό γιατί μιλάμε για το κέντρο της πρωτεύουσας και έναν άνθρωπο που συνελήφθη μετά από ώρες σε άλλη πόλη. «Πρέπει να προβληματίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας των δικαστηρίων.

Δεν είναι μόνο η διάσταση της ασφάλειας, είναι και η διάσταση ότι βρέθηκε από το ένα σημείο στο άλλο. Τα τελευταία έχουν αυξηθεί οι συλλήψεις, οι επιτυχείς επιχειρήσεις της αστυνομίας. Κρατάμε τη μεγάλη εικόνα ότι η Αστυνομία λειτουργεί υποδειγματικά τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Για την καθυστέρηση της δίκης για τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως οι μόνοι που δεν θέλουν να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί η δίκη είναι κάποιοι συγκεκριμένοι συνήγοροι οι οποίοι έχουν και ταυτόχρονα πολιτική ιδιότητα.

«Έγινε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να υπάρχει αυτή η αίθουσα. Εκρίθη ότι για ένα διάστημα μικρότερο του μήνα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και, αν ρωτήσετε ανθρώπους που έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη και έχουν εμπειρία, θα καταλάβετε ότι οι χρόνοι για τα ελληνικά δεδομένα είναι ικανοποιητικοί», πρόσθεσε.

Για την αποκάλυψη του λογαριασμού Ζhukov στο διαδίκτυο, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Δεν μπορώ να σχολιάσω δικαστική απόφαση ή να πατήσω σε αυτή για να πω κάτι.

Η χθεσινή αναφορά του πρωθυπουργού στο υπουργικό είναι σημαντική είδηση, αποτελεί και προσωπική δικαίωση. Είναι κάτι που συζητάει ο κάθε κανονικός άνθρωπος που δεν ανήκει στο βόθρο του διαδικτύου. Όταν το είπα πριν από δύο μήνες, γνωστά ΜΜΕ και ένα μέρος της αντιπολίτευσης ειρωνεύτηκαν την πρόταση αυτή. Η πρόταση έγινε κυρίως για όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα πέραν της πολιτικής.

Ο πρωθυπουργός είναι όλων των Ελλήνων και προανήγγειλε την ανάγκη τέτοιας πρωτοβουλίας. Πρέπει να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτοποίηση χρηστών, όχι κατάργηση ψευδωνύμων. Για να ξέρουμε ποιος μας απειλεί, ποιος απειλεί τα παιδιά μας. Και σε περιπτώσεις όπως αυτή που είπατε θα μπορεί η δικαιοσύνη πιο εύκολα να εξετάζει».

Σε ερώτηση για τον καθαρισμό των οικοπέδων και τις καταγγελίες ότι οι δήμοι δεν παίρνουν τα ξερόκλαδα επιρρίπτοντας την ευθύνη στον πολίτη, απάντησε πως θα ενημερωθεί από το αρμόδιο υπουργείο.