Σχολεία 2025: Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για τον αγιασμό ο Μητσοτάκης

Αρχίζει αύριο, Πέμπτη (11/9) η νέα σχολική χρονιά, με χιλιάδες μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία τους, την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το «παρών» σε αγιασμό.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.
Στις 11:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου.
