Το σχόλιο Πορτοσάλτε για Μητσοτάκη με αφορμή σκίτσο στην «Καθημερινή»

Το σκίτσο στην Καθημερινή, που αναπαρήγαγε ο Πορτοσάλτε, δείχνει τον Μητσοτάκη ως «αλωνιστή».

Ο Άρης Πορτοσάλτε
Ομιλία του Άρη Πορτοσάλτε σε παρουσίαση βιβλίου | Eurokinissi
Το σημερινό σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου στην κυριακάτικη έκδοση της «Καθημερινής», που αναπαριστά μεταξύ άλλων τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναπαρήγαγε ο δημοσιογράφος και σχολιαστής στον ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε.

Στο σκίτσο αποτυπώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αλωνιστής, με τον σκιτσογράφο της Καθημερινής να γράφει: «Αλωνίζει με τα ζώα. Ο εκσυγχρονιστής. Τόσα χρόνια και δεν αξιώθηκε να πάρει μία μηχανή».

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε, με τη σειρά του, σχολίασε: «Ένα, ακόμη, αριστούργημα πολιτικού σχολιασμού. Καθημερινή, Κυριακή 10.08.2025».

