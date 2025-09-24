Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Η ΚΥΑ θα υλοποιηθεί με ευθύνη της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» (διάδοχος του ΟΣΕ) με την συμβολή και τεχνογνωσία του ΓΕΕΘΑ.

Τι περιλαμβάνουν τα ψυχολογικά και ψυχομετρικά τεστ

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία, ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό, καθώς και αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσωπικότητας, με έμφαση στον συναισθηματικό έλεγχο και την υπευθυνότητα. Συμπληρωματικά, προβλέπεται συνέντευξη με εξειδικευμένους ψυχολόγους.

Η απόφαση προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες αξιολόγησης:

την επιλογική, κατά την πρόσληψη προσωπικού

την αρχική, κατά την έναρξη της υπηρεσίας

την περιοδική, σε τακτά διαστήματα

την έκτακτη, όταν προκύπτουν ειδικές ανάγκες ή περιστάσεις.

Η ΚΥΑ προβλέπει μεταβατική εφαρμογή με πρώτη πιλοτική αξιολόγηση 60 υπαλλήλων και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διαδικασία υλοποιείται από Ειδικές Επιτροπές Επαγγελματικής Καταλληλότητας (ΕΕΚ), στις οποίες συμμετέχουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σιδηροδρόμων Ελλάδος και μέλος του ΑΣΕΠ.

Το ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνει τη συνεχή προσαρμογή και επικαιροποίηση των ψυχομετρικών δοκιμασιών, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Παράλληλα, διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

«Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που παρίσταμαι στην εκδήλωση υπογραφής μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όμως, είναι μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί είναι μια απόφαση που ενισχύει θεσμικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας και πρέπει να πω και για την ελληνική κοινωνία. Η συνεργασία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με τη «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αξιοποιεί τεχνογνωσία, εμπειρία και υψηλές προδιαγραφές που υπάρχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την προάσπιση του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και την υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση – και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Κώστα Κυρανάκη για τη σύλληψη αυτής της προσέγγισης - θέτει στο επίκεντρο τον Έλληνα πολίτη, τον άνθρωπο, τον χρήστη των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. Ενισχύει τα συστήματα ελέγχου και πρόληψης, και δημιουργεί συγχρόνως ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Εξασφαλίζει έτσι ότι κρίσιμες θέσεις θα στελεχώνονται από προσωπικό που έχει και επαγγελματική επάρκεια, αλλά και ψυχολογική επάρκεια», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

«Θέλουμε το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να διαχειριστεί επί καθημερινής βάσης ανθρώπινες ζωές, να αξιολογείται σε κάθε σενάριο κινδύνου και να έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που φέρει όταν φτάσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Με το νέο μοντέλο εκπαίδευσης των εργαζομένων το οποίο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ψυχομετρικών και ιατρικών δοκιμασιών, αυτό ακριβώς πετυχαίνουμε και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον Υπουργό Νίκο Δένδια, όσο και τον Υφυπουργό Θανάση Δαβάκη για την πολύτιμη συνεισφορά του ΓΕΕΘΑ.

Οι υποχρεωτικές δοκιμασίες καταλληλότητας στις οποίες θα καλούνται να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι, τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά την τακτική αξιολόγηση μετά την πρόσληψη, θα συμπεριλαμβάνουν δοκιμασίες αντανακλαστικών, ψυχομετρικές εξετάσεις, δοκιμές μέσω της χρήσης προσομοιωτών, γενικές ιατρικές εξετάσεις, εξετάσεις αισθήσεων, αιματολογικές για ναρκωτικές ουσίες, τεστ θεωρητικών γνώσεων, ορθοφωνία, διαχείριση σεναρίων κρίσεων υπό συνθήκες πίεσης. Η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι από την πρώτη στιγμή ο πρωταρχικός μας στόχος και σήμερα βάζουμε όλοι μαζί τα θεμέλια για έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες αυτού του εγχειρήματος», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.