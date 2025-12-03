Σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης»: Όλα όσα πρόκειται να πει ο Αλέξης Τσίπρας - Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Την πρώτη του αμιγώς πολιτική ομιλία θα κάνει σήμερα (3/12) ο Αλέξης Τσίπρας κατά το κλείσιμο της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» στο Θέατρο Παλλάς.

Ο πρώην πρωθυπουργός ακόμη και αν δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις του για τη δημιουργία νέου φορέα. Αναμένεται να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα αναλύσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας και θα περιγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές της κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει συνολικά τη χώρα σε αδιέξοδο.

Μάλιστα όσον αφορά την κοινωνία θα υποστηρίξει ότι το Μέγαρο Μαξίμου πορεύεται με τις παλιές συνταγές, που μας έριξαν στα βράχια με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται «προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια». Με όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το ίδιο με αυτό που μας οδήγησε στην κρίση.

Αλέξης Τσίπρας: Τι δήλωσε για τη συγγραφή της Ιθάκης

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με την συγγραφή της «Ιθάκης» αναμένεται να τονίσει ότι αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα πώς δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης.

Και θα υπογραμμίσει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές. Εν τω μεταξύ ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στην εκτεταμένη δημοσιότητα και επίδραση του βιβλίου μετά την κυκλοφορία θα σημειώσει χαρακτηριστικά ότι το ίδιο το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα επιτεθεί σε αυτούς που οδήγησαν την χώρα στα μνημόνια υπογραμμίζοντας πως

«Σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών. Εκείνους δηλαδή που χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο».

Την ίδια ώρα θα δηλώσει περήφανος για όλα όσα η δική του κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε. Υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής. «Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη».

Υπερήφανος διότι όπως θα επισημάνει «εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε δις» . Μάλιστα

αναμένετο να υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες οφσόρ».

Τέλος, θα δώσει και το στίγμα του για το αύριο και θα μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα.

Και ταυτόχρονα θα κάνει λόγο για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Την ανάγκη μιας συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Παρουσίαση βιβλίου Αλέξη Τσίπρα: Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Πλήθος κόσμου φαίνεται πως θα δώσει το παρών στην παρουσίαση της «Ιθάκης» με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως την ώρα που δεν υπάρχουν επίσημες προσκλήσεις και αριθμημένες θέσεις στις πρώτες σειρές θα δούμε απλούς πολίτες και μέλη του ινστιτούτου.

«Όποιος προλάβει» έλεγαν χαρακτηριστικά συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού για να σχολιάσουν το ποιοι θα βρίσκονται στις πρώτες σειρές, ενώ έχει εξασφαλιστεί στα θεωρία και συγκεκριμένες θέσεις για τους επίσημους.

Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εκτός από τη μια κενή καρέκλα που θα έχει δίπλα του στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, στις υπόλοιπες θέσεις είναι πιθανό να κάθεται δίπλα σε πολίτες που θα έχουν φτάσει από νωρίς στο θέατρο Παλλάς.

Μετά την κόκκινη γραμμή που έχει τραβήξει με τη συγγραφή του βιβλίου ενδιαφέρον θα έχει ποιοι θα επιλέξουν να δώσουν σήμερα στις 7 το απόγευμα το παρών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως το ίδιο θα πράξει ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Νάσος Ηλιόπουλος ενώ θετική εμφανίζεται και η Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως όλα δείχνουν αρκετοί θα είναι λοιπόν και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θα βρεθούν στην παρουσίαση.

