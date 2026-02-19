Σήμερα το κύριο μενού της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ινδία - Οι στόχοι της Ελλάδας

Στη δραστική αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Ινδίας και την περαιτέρω διείσδυση της χώρας μας στην τεράστια αυτή αγορά στοχεύει η παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Νέο Δελχί για τη Σύνοδο για τη μεγάλη Σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη την οποία διοργανώνει ο Ινδός ομόλογός του Ναρέντρα Μόντι.

Η έναρξη των απευθείας πτήσεων από τη χώρα μας που ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο από την ινδική εταιρία Indigo και ενόψει εκείνων που θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες η Aegean, συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των Ινδών που επιλέγουν τη χώρα μας ως τουριστικό προορισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, άδραξε την ευκαιρία να αναδείξει, μέσω του δικτύου Times Now, την Ελλάδα και ως προορισμό για την τέλεση γάμων. «Γνωρίζω ότι υπάρχει πολιτική να γίνονται περισσότεροι ινδικοί γάμοι στην Ινδία, αλλά σε περίπτωση που ζευγάρια επιλέξουν να παντρευτούν στην Ελλάδα, θα τα καλωσορίσουμε με μεγάλη χαρά» σημείωσε.

Ταυτόχρονα, στην προώθηση της συνεργασίας σε πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος συμβάλλει και η δρομολόγηση δύο ακόμη ελληνικών προξενείων στο Μουμπάι και το Μπανγκαλόρ, μετά την πρεσβεία μας στο Νέο Δελχί και το προξενείο στη Βεγγάλη, καθώς μπορούν να αυξηθούν οι εκδόσεις βίζα.

Σήμερα οι σημαντικές επαφές Μητσοτάκη στην Ινδία

Το κύριο μέρος της διήμερης επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Νέο Δελχί ξεκινά σήμερα, εξ ού και ο ίδιος φρόντισε να θέσει από χθες όλες τις διαστάσεις της εταιρικής σχέσης με την Ινδία, συμπεριλαμβανομένης και της γεωπολιτικής, εστιάζοντας στη δυνατότητα της Ελλάδας να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη.

«Η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην Ινδία. Όταν μιλάτε, για παράδειγμα, για το έργο IMEC, στο οποίο αποδίδω μεγάλη σημασία, υπάρχουν πολλά έργα που θα ωφελήσουν τόσο την Ινδία όσο και την Ελλάδα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Τομείς όπως η ναυτιλία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, αλλά και ινδικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η GMR, τώρα που μιλάμε -επισκέφθηκα το εργοτάξιο πριν από μερικές εβδομάδες-, κατασκευάζει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ναρέντρα Μόντι, ενώ σήμερα θα τοποθετηθεί και στη Σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος επιθυμεί αφενός να εξετάσει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της για την αναβάθμιση για παράδειγμα της υγείας και άλλων κρίσιμων πεδίων, ώστε να λειτουργήσει προς όφελος όλων των πολιτών. Αφετέρου, να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας απέναντι στους κινδύνους που εγκυμονεί.

Ο ίδιος, εξάλλου, έχει προαναγγείλει την απαγόρευση της πρόσβασης των εφήβων κάτω των 15 ετών στα social media και σε πλατφόρμες με λογισμικά που προκαλούν εθισμό, χωρίς να αποκλείεται να έχουμε ανακοινώσεις στο υπουργικό συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας.

«Η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προσανατολισμένα προς αυτό που θεωρούμε καλή συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον δημοκρατικό μας χώρο από την παραπληροφόρηση, που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύω ότι αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε αύριο και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποια κοινά συμπεράσματα» ανέφερε χθες στο Times Now, δίνοντας στο στίγμα για τις συζητήσεις που θα έχει σήμερα.

Ο πρωθυπουργός θα έχει και σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, όπως ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ.